Petrecerea a fost organizată în localitatea Smârdan, din Galați.

Potrivit autorităților, 12 persoane au prezentat simptome precum amețeli, stări de vomă și leșin, imediat după ce au consumat desert.

La fața locului au intervenit trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță și o autospecială pentru transport victime multiple de la ISU Galați.

Patru bărbați și patru femei, aflați în stare mai gravă, au fost transportați la spital pentru investigații și tratament suplimentar.

Ancheta a fost deschisă, iar specialiștii urmează să preleveze probe din alimentele servite la petrecere.

Primele ipoteze arată că desertul, cel mai probabil tortul, ar fi putut fi contaminat cu stafilococ, dar toate preparatele vor fi analizate.

