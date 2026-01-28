Galeria de artă Galerie L din Paris, unde Elizaveta Krivonogikh lucrează de câteva luni, a fost vandalizată. Ea este considerată de investigații jurnalistice independente drept fiica lui Vladimir Putin, deși Kremlinul a negat constant această legătură.

În dimineața zilei de marți, pe fațada galeriei și clădirile din apropiere au fost descoperite inscripții realizate cu spray portocaliu, vizându-l pe președintele rus.

Printre mesaje se numără „Fuck Putin and all Russians”, „Death to Putin” și „Poutine assassin”.

Galeria expune lucrările artiștilor ruși și ucraineni opuși războiului. Pe lângă mesajele împotriva lui Putin, alte inscripții precum „Justice pour El Hacen„ au fost observate. Acestea fac referire la cazul lui El Hacen Diarra, un bărbat de 35 de ani decedat în custodia poliției din arondismentul 20 al Parisului pe 16 ianuarie.

Conform Radio France, Elizaveta, cunoscută și sub numele de Luiza Rozova, a început să lucreze în galerie din octombrie 2025.

Ea realizează sarcini tehnice legate de organizarea expozițiilor și catalogarea operelor. Fondatorul galeriei a confirmat că tânăra de 22 de ani a fost angajată în regim part-time.

Născută pe 3 martie 2003 în Sankt Petersburg sub numele Elizaveta Krivonogih, Liza este absolventă de arte și a fost identificată în 2020 de platforma de investigații „Proekt” ca fiind fiica nelegitimă a lui Vladimir Putin. Certificatul său de naștere nu menționează numele tatălui, dar include patronimicul „Vladimirovna”.

Ea este fiica Svetlanei Krivonogih, o femeie de afaceri rusă aflată pe lista de sancțiuni din Marea Britanie. De la femeie de serviciu, Svetlana Krivonogih (50 de ani) a ajuns să controleze o avere de peste 80 de milioane de euro.

Printre altele, deține acțiuni la banca Rossiya din Sankt Petersburg. Banca deține o participație la gigantul său media NMG și este activă în Crimeea ocupată – motiv pentru care guvernul britanic a inițiat impunerea de sancțiuni împotriva lui Krivonogih.

Liza lucrează într-o galerie de artă din Paris care expune opere cu tematică antirăzboi. Informația a fost dezvăluită de scriitoarea Nastia Rodionova, într-o postare pe Facebook.

