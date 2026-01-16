Imaginile au ajuns la conducerea spitalului, care a început imediat verificări. Reprezentanții spitalului spun că au fost făcute mai multe dezinsecții în secția de Pediatrie și că nu își explică apariția acestei probleme.

Probleme asemănătoare au apărut și în secția de Urologie a Spitalului Județean Slatina, în luna noiembrie, când au apărut filmări cu gândaci în băi și în saloanele pacienților.

Atunci, Direcția de Sănătate Publică a deschis o anchetă. La final, au fost date mai multe amenzi, iar acum s-a decis un control în secția de Pediatrie. După verificări vor fi luate măsurile necesare.

Nu este prima dată când sunt semnalate cazuri de gândaci în spitalele din România doar în ultimele două luni. De pildă, în decembrie 2025, au fost filmați gândaci și la Spitalul Municipal Sebeș.

Managerul Spitalului din Sebeș a susținut că acest caz este unul izolat și că nu reflectă condițiile generale din spital. În schimb, a admis clădirea este veche, dar a susținut că menținerea curățeniei este literă de lege în instituția medicală.

