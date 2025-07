Legenda care bagă frica în studenții din Iași

Situat pe Bulevardul Carol I, în apropierea Bibliotecii Centrale Universitare, gangul a căpătat porecla neoficială de „gangul repetenților”.

Legenda spune că studenții care trec pe sub el în timpul anului universitar riscă să pice cel puțin un examen.

„Nu am trecut pe acolo niciodată, nici măcar când am terminat licența. Eram traumatizată de colegele mele care spuneau că ele au pățit să treacă pe acolo și să aibă restanță, și m-au speriat toți anii de facultate”, a povestit Miruna Petre, o fostă studentă la UAIC.

Pe de altă parte, unii studenți privesc situația cu scepticism. Ilinca Ivan, studentă la UAIC, a relatat că a trecut pe acolo.

„Am pățit o dată, dar cred că era doar paranoia. Am trecut pe acolo, o colegă mi-a zis: «o să avem restanță, că am trecut pe aici» și am întrebat-o de ce, apoi mi-a zis toată legenda. Și, culmea, am avut restanță. Dar rămâne un mister dacă am avut restanță pentru că nu am învățat sau pentru că am trecut pe acolo”, a povestit ea.

Istoria clădirii de lângă gangul de pe Copou

Conform informațiilor furnizate de BZI, clădirea lângă care se află gangul are o istorie bogată. Construită la începutul secolului al XIX-lea, a fost inițial reședința unor familii boierești precum Sturza, Rosetti și Balș. Între 1885 și 1887, regele Carol I a fost găzduit aici în timpul vizitelor sale la Iași.

În timpul Primului Război Mondial, casa a servit drept loc de întâlnire pentru membrii Guvernului refugiat în capitala Moldovei. După cel de-al Doilea Război Mondial, clădirea a devenit sediul Securității ieșene.

„În această clădire a funcționat sediul Securității ieșene în primii ani de după instaurarea terorii comuniste. În subsolurile și fostele celule dintre aceste ziduri au fost torturați, uciși sau condamnați la ani grei de suferințe opozanții comunismului și ai asupririi sovietice”, scrie pe plăcuța memorială amplasată pe clădire.