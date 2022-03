Haosul încă domnește în capitala Kiev, la șase zile de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Corespondentul The Guardian a publicat pe contul său de Twitter scene ”insuportabile” filmate la gara centrală din Kiev cu refugiați care au umplut trenurile de frica războiului.

”Bătrâni, copii, persoane cu dizabilități, animale de companie, acest tren este deja plin. Oamenii se tem că ar putea fi ultima șansă de a fugi”, notează jurnalistul Walker, care a filmat îmbulzeala.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH