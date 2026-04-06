Într-o postare publicată duminică pe platforma X, forțele navale ale IRGC au subliniat schimbarea de „ordine” din regiune.

„Forța navală a IRGC finalizează pregătirile operaționale pentru #planul_declarat al autorităților iraniene privind noua ordine din Golful Persic”, se arată în comunicat. Totodată, oficialii militari iranieni au lansat un avertisment sever, precizând că situația din strâmtoare „nu va reveni niciodată la stadiul anterior, mai ales pentru SUA și Israel”.

Amenințările lui Donald Trump și impactul economic global

Declarația forțelor iraniene vine ca reacție la noile avertismente lansate de președintele american, Donald Trump.

Acesta a reiterat amenințările cu atacuri militare asupra centralelor electrice și podurilor din Iran, în cazul în care ruta maritimă comercială nu va fi redeschisă urgent.

Efectele blocadei parțiale sunt resimțite puternic la nivel internațional. De la izbucnirea conflictului pe 28 februarie, Teheranul a permis doar un trafic naval extrem de limitat.

Această restricție a perturbat fluxul a aproximativ 20% din tranzacțiile globale cu petrol și gaze naturale.

Negocieri regionale

În timp ce presiunea internațională crește, există încercări de mediere la nivel regional, dar și planuri de a capitaliza financiar pe seama rutei.

Agenția de stat din Oman a transmis duminică faptul că reprezentanții Iranului și cei ai Omanului au purtat discuții pentru facilitarea tranzitului prin strâmtoare. Cu toate acestea, în acest moment, calea navigabilă rămâne practic închisă din cauza ostilităților.

În ultimele săptămâni, parlamentarii iranieni au propus implementarea unui sistem de taxe și impozite pentru toate navele comerciale care vor dori să traverseze Strâmtoarea Hormuz în viitor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE