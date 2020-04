De Viorel Tudorache,

Oamenii de ştiinţă au detectat ceea ce pare a fi cea mai mare gaură în stratul de ozon înregistrată vreodată deasupra Polului Nord, în condiţiile în care găuri în stratul de ozon se deschid în fiecare an deasupra Polului Sud, dar cele de la Polul Nord sunt mult mai rare, conform unui material publicat de revista Nature,a transmis luni Space.com.



Această gaură din stratul de ozon are dimensiunea foarte mare, cam de trei ori aria Groenlandei, conform unui comunicat al Agenţiei Spaţiale Europene, şi poate prezenta un pericol pentru persoanele care trăiesc la latitudini nordice şi care pot fi expuse la niveluri ridicate de radiaţii ultraviolete. Din fericire, această gaură din stratul de ozon pare că urmează să se închidă peste câteva săptămâni, conform ESA.



Astfel de găuri în stratul de ozon (un strat de gaz din atmosfera terestră care absoarbe o mare parte din radiaţia ultravioletă emisă de Soare) se formează în fiecare an deasupra Antarcticii, din cauza schimbărilor sezoniere în nivelul de acoperire al plafonului de nori. De cealaltă parte, găurile de ozon deasupra Arcticii sunt mai rare. Ultima oară când s-a deschis o astfel de gaură în stratul de ozon de deasupra Arcticii a fost în 2011 şi a fost semnificativ mai mică decât cea observată acum.

„Din punctul meu de vedere, aceasta este pentru prima oară când putem vorbi despre o adevărată gaură în stratul de ozon de deasupra Arcticii”, a comentat pentru revista Nature Martin Dameris, specialist în atmosferă de la Centrul Aerospaţial German, potrivit Agerpres.

