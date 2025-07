Fetița care a supraviețuit flăcărilor: „Când merge, spune că îi e frică să calce pe trupuri”

O anchetă a cotidianului The Guardian, realizată împreună cu jurnaliștii de investigație de la Disclose și Follow the Money, arată cum grupul european MBDA, deținut de BAE Systems (Marea Britanie), Airbus (Franța) și Leonardo (Italia), furnizează componente esențiale pentru bombele GBU-39, folosite de Israel în atacuri aeriene asupra Fâșiei Gaza, în care au murit civili, inclusiv copii.

Esta es la niña palestina Hanin Al-Wadi, de 4 años, que apareció en el video del bombardeo a la escuela al-Jarjawi de hace unos días, mientras intentaba escapar de las llamas que quemaron viva a su familia.



Qué le diremos a las futuras generaciones cuando nos pregunten qué… pic.twitter.com/fvFT527NcA — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) May 28, 2025

În noaptea de 26 mai, la ora 2 dimineața, o bombă a lovit școala Fahmi al-Jarjawi din orașul Gaza, unde se adăposteau familii evacuate. 36 de oameni au murit, jumătate dintre ei copii. Hanin al-Wadie, o fetiță de 5 ani, a fost filmată ieșind printre flăcări. A fost singura din familia ei care a supraviețuit, părinții și sora i-au murit în atac.

„Când merge, spune că îi e frică să calce pe trupuri”, povestește unchiul ei, Ahmed, care este asistent medical. „A văzut cum ardeau părinții ei. Cu ochii ei.”

Recomandări Foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, „înfundați” chiar de intermediarul care le racola clienții: „Te-au primit oamenii, îți închideau dosarul!”

Hanin are arsuri de gradul doi și trei și a fost evacuată în Iordania pentru tratament. În Gaza, niciun spital nu poate să o ajute.

Piese fabricate de MBDA ajung în bombele GBU-39, lansate din avioane militare

GBU-39 este un tip de bombă inteligentă, produsă de Boeing și lansată din avioane de luptă. Are aripi pliabile care o ghidează spre țintă, iar aceste aripi, denumite „Diamond Back”, sunt fabricate de filiala americană a MBDA, în Alabama.

GBU-39B Small Diameter Bomb Operational Test & Evaluation footage. (📹Via:Robert Harder ) pic.twitter.com/1cGAMkSfIT — AirPower 2.0 (MIL_STD) (@AirPowerNEW1) February 15, 2025

Veniturile generate de aceste contracte trec prin MBDA UK, cu sediul în Hertfordshire, Marea Britanie, și apoi ajung la MBDA Group, cu sediul în Franța. Grupul a distribuit în 2024 dividende de aproape 350 de milioane de lire sterline.

„MBDA respectă toate legile naționale și internaționale privind comerțul cu arme în țările în care operează”, a declarat compania, fără a confirma dacă a evaluat oprirea livrărilor pentru Israel.

MBDA este cel mai mare producător european de rachete și sisteme de apărare, deținut de trei giganți din industria apărării, cu sedii în mai multe țări europene și în SUA, iar în 2024 a raportat venituri de peste 4,2 miliarde de lire.

Recomandări Restructurare la Guvernul Bolojan: apar un Departament de Digitalizare și un director de HR extern. Răspuns pentru angajați: „Ce nu înțelegeți?”

24 de atacuri verificate: peste 500 de morți, inclusiv cel puțin 100 de copii

Investigația The Guardian a identificat 24 de atacuri confirmate în care au fost folosite GBU-39, între ianuarie și mai 2025. Toate au avut victime civile, inclusiv copii. În total, au fost raportate peste 500 de morți și cel puțin 100 de copii uciși.

Printre cele mai grave atacuri sunt bombardarea taberei Kuwaiti Peace Camp 1 din Rafah, cu 45 de morți, inclusiv un copil și o femeie decapitați dar și atacul asupra taberei Bureij, când 19 membri ai unei singure familii au fost uciși.

16 dintre cele 24 de atacuri au fost asupra școlilor transformate în adăposturi. Restul au vizat corturi, moschei sau case. Amnesty International și ONU au analizat o parte din aceste atacuri și le-au catalogat drept posibile crime de război.

Situația din Gaza, devastată de război, este atât de disperată, încât adolescenții spun acum că speră să fie uciși rapid, în următorul atac, pentru a scăpa de „coșmarul” în care trăiesc.

Marea Britanie a suspendat parțial exporturile de arme, dar filiala MBDA din SUA continuă livrările

În septembrie 2024, ministrul britanic de externe David Lammy a suspendat 29 de licențe de export de arme către Israel, invocând riscul de „încălcări grave ale dreptului internațional umanitar”. Însă decizia nu se aplică filialelor din afara Marii Britanii, cum este MBDA Inc din Alabama.

Recomandări Cazul lui Onorel Haiducul, evadatul care a alergat polițiștii români prin păduri timp de 32 de zile. Greșeala de strategie repetată acum în cazul criminalului Emil Gânj

„MBDA profită de pe urma înarmării Israelului”, spune Sam Perlo-Freeman, coordonator la Campaign Against the Arms Trade. „Ar trebui să vândă MBDA Inc dacă nu vor să fie complici.”

Francesca Albanese, raportor special al ONU pentru drepturile omului în teritoriile palestiniene, a spus că firmele internaționale au un rol direct în prelungirea conflictului.

„Raportul nostru arată de ce genocidul continuă: pentru că e profitabil pentru mulți”, a declarat Albanese.

Israelul neagă că ar viza civili, dar refuză să comenteze atacurile punctuale

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au transmis că nu comentează cazurile individuale, dar că „respectă în totalitate dreptul internațional” și țintesc exclusiv „obiective militare”. Armata israeliană acuză Hamas că plasează arme și comandanți în clădiri civile, cum ar fi școli și spitale.

Chiar dacă MBDA, Boeing sau BAE Systems afirmă că respectă legislația, ancheta arată cum profiturile se realizează prin piese integrate în arme folosite în atacuri asupra civililor. Deși Marea Britanie a anunțat restricții, livrările continuă indirect.

„Fără responsabilitate în sectorul privat, conflictul nu va înceta”, avertizează raportorul ONU.