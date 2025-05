Haos, cratere și pacienți pe ventilatoare care nu pot fi mutați nicăieri

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată parcarea spitalului plină de oameni înainte de explozie. Apoi totul este aruncat în aer.

You wont see this on the BBC.



Starmer & Lammy will ignore it.



The moment Israeli 🇮🇱 jets bombed the Gaza European Hospital in Khan Younis 🇵🇸 yesterday with 40 bunker-busting bombs.



Indiscriminate.

Murder.

Genocide.pic.twitter.com/o4zRuQaSwT — Howard Beckett (@BeckettUnite) May 14, 2025

Tom Potokar, un chirurg britanic voluntar în Gaza, era în pat, în seara de 13 mai, după o zi întreagă în sala de operații. Se afla în zona destinată asistentelor, în incinta Spitalului European din Khan Younis, sudul Fâșiei Gaza, când o serie de explozii puternice i-a distrus liniștea.

„A fost o serie de explozii extrem de puternice, mult peste ce auzim de obicei. Am fost aruncat din pat. Am ieșit imediat și am văzut două cratere uriașe. Erau oameni răniți pe jos, țipau, toți fugeau”, a povestit el pentru ABC News.

„Trei copii, pe ventilatoare. Nu avem unde să-i ducem”

Doctorița Milena Chee, medic în secția de terapie intensivă a spitalului, a confirmat că atacul a avut loc în timp ce în unitate erau tratați pacienți în stare critică.

„Trei dintre ei sunt copii, foarte grav, pe ventilatoare. Nu au unde să fie mutați”, a spus ea.

Chiar dacă unii pacienți care se puteau deplasa au plecat din spital, secția de terapie intensivă a rămas plină.

„Facem tot ce putem pentru ei. Dar și celelalte spitale din jur sunt pline”, spune Chee.

Carrying the victims into hospital any which way, after the israelis kill and maim yet more Palestinian children, babies & loved ones in Gaza pic.twitter.com/FOqmmJOpeT — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) May 14, 2025

Medicii voluntari care lucrează în spital în parteneriat cu organizația caritabilă Ideals se pregătesc la rândul lor să fie evacuați, în funcție de ce urmează.

Israelul susține că sub spital era un centru Hamas

Forțele israeliene de apărare (IDF) au declarat că ținta atacului a fost un centru de comandă subteran al Hamas, aflat chiar sub Spitalul European. Hamas a respins această acuzație, spunând că Israelul continuă să atace spitale în mod deliberat, în ciuda protecției pe care acestea o au prin dreptul internațional.

Surse israeliene au transmis că unul dintre liderii Hamas, Mohammed Sinwar, ar fi fost ucis în atac, dar recunoașterea oficială ar putea dura zile sau săptămâni.

Sistemul de sănătate din Gaza este aproape complet distrus după mai bine de 18 luni de război. Zeci de spitale au fost atacate, iar medicii au fost uciși sau arestați. Blocada umanitară, care durează de aproape trei luni, a redus stocurile de medicamente și consumabile la minimum.

Un doctor britanic, printre victimele indirecte ale unui război fără reguli

Oamenii acuză genocid în timp ce explică că spitalele sunt, în teorie, protejate.

„Nimeni nu mai este în siguranță aici, nici măcar în spitale. Este incredibil că, după atâtea luni de război, spitalele rămân ținte. Iar cei care au cea mai mare nevoie de îngrijire sunt cei mai expuși”, spune Tom Potokar

UK 🇬🇧 surgeon Dr Potokar in Gazas 🇵🇸 destroyed European Hospital



Israel 🇮🇱 bombed it today, murdering 28 Palestinians & injuring dozens



Hospitals are protected under the Geneva convention



Expel Israel 🇮🇱 from the UN now

Ban 🇬🇧 arms sales to 🇮🇱 today.pic.twitter.com/HtyffXpc4U — Howard Beckett (@BeckettUnite) May 13, 2025

Până în acest moment, comunitatea internațională nu a reușit să impună un coridor umanitar stabil pentru Gaza, iar Spitalul European din Gaza era una dintre puținele unități medicale din sud care mai funcționau.

