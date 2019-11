De Sidonia Bogdan,

O carte misterioasă apare pe site-ul Bibliotecii Naționale: “Comunicare și relații publice”. Semnatarul se numește Lucian Pahonțu.

Prezentat ca un curs universitar, volumul despre comunicare nu apare în CV-ul oficial al șefului SPP. De altfel, șeful SPP nu are studii în domeniul comunicării ca să poată ține acest curs.

Generalul Pahonțu a absolvit Facultatea de Arme Întrunite din cadrul Universității Naționale de Apărare ”Carol I”.

Cum lipsesc informații esențiale despre autor, volumul “Comunicare și relații publice” arată ca un manual fantomatic.

Singura dovadă că această carte ar putea aparține generalului Lucian Pahonțu este semnătura de pe prima copertă, dar la finalul cărții sau în interiorul ei, nu există nici un CV sau note biografice despre autor.

Contactat de reporterul ziarului Libertatea, patronul editurii Sitech, Aurel Popa, nu a dorit să dea nici un fel de informație suplimentară despre autorul volumului.

S-a prezentat șeful SPP sau autorul care poartă același nume cu acesta, în persoană atunci când editura a hotărât să îi publice cartea? Cum a primit editura actele personale, așa cum cere legea dreptului de autor? Nici la această întrebare Aurel Popa nu a putut să răspundă articulat. El susține că nu știe nimic despre autorul acestei cărți.

La rându-i, printr-un răspuns oficial transmis de Serviciul de Protecție și Pază către Libertatea, generalul Lucian Pahonțu neagă că el ar fi autorul cărții.

În aceste condiții, vorbim de o coincidență de nume?

Am întrebat experți în comunicare din cadrul facultăților de profil dacă mai cunosc o persoană cu numele Lucian Pahonțu în mediul academic sau, specific, un doctor specializat în comunicare. Răspunsul a fost nu, nimeni dintre cei contactați nu cunoaște un autor cu numele Lucian Pahonțu, altul decât șeful SPP.

În același an 2011, la aceeași editură craioveană, a mai fost publicat un volum intitulat “Factorul motivațional în activitatea funcționarului public din administrația națională a penitenciarelor”.

Cartea este semnată de:

Toți autorii acestei a doua cărți au CV-urile la vedere, fiind cadre sau foste cadre ale Academiei de Poliție, cu excepția misteriosului personaj Lucian Pahonțu. Nici această carte nu apare în CV-ul oficial al directorului SPP, de pe site-ul instituției.

Primul autor, fostul rector al Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob, a fost trimis în judecată de DNA într-un dosar în care e acuzat de instigare la şantaj. Potrivit DNA, rectorul l-ar fi determinat pe polițistul Gheorghe Adrian Bărbulescu să transmită jurnalistului de investigaţie Emilia Șercan mesaje de ameninţare. Scopul era ca ziarista să înceteze investigaţiile care vizau suspiciunile de plagiat din cadrul Academiei de Poliție.

Contactat de Libertatea, alt autor al cărții, Ciprian Constantin, a confirmat că în acest al doilea volum este vorba chiar despre șeful SPP.

Eu m-am ocupat de corectura volumului și am participat cu un capitol la carte. Da, am publicat împreună cu actualul șef al SPP, Lucian Pahonțu. Nu este nici o coincidență de nume, despre el vorbim, confirm on the record această informație.

Ciprian Constantin: