În această funcție, el va supraveghea recrutarea militarilor, reabilitarea veteranilor și sprijinirea familiilor personalului militar.

Agenția de știri RBC, citând propriile surse, a relatat, de asemenea, că Lapin a fost demis. Ministerul Apărării din Rusia nu a comentat însă aceste informații.

Lapin a fost mult timp o figură controversată în rândurile armatei ruse. El a comandat Districtul Militar Central din 2017 până în octombrie 2022, când ar fi fost înlăturat după ce Ucraina a recucerit orașul estic Liman. Retragerea a stârnit critici vehemente din partea liderului cecen Ramzan Kadîrov și a lui Evgheni Prigojin, fostul șef al grupării de mercenari Wagner.

În 2023, Lapin a fost repus în funcția de șef de stat major al forțelor terestre ale Rusiei. În această vară, a fost înlocuit în funcția de comandant al grupării de trupe „Nord”, înființată de Moscova la începutul anului 2024, după ce forțele ucrainene au organizat o ofensivă surpriză în regiunea Kursk.

Bloggerii pro-război au susținut luna trecută că Lapin a demisionat din motive de sănătate.

Rusia se laudă cu câștiguri pe toate fronturile, în timp ce Zelenski spune că ofensiva de vară a fost un eșec

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al forțelor armate ale Rusiei, a vizitat pozițiile din prima linie din Ucraina, pe 17 septembrie, și a susținut că forțele Moscovei avansează pe toate fronturile, cele mai grele lupte având loc în jurul centrului logistic Pokrovsk, relatează The Kyiv Independent.

Oficialii ucraineni însă prezintă o imagine diferită. Președintele Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului de televiziune Sky News din 16 septembrie, a declarat că Rusia a eșuat în ultimele sale trei ofensive și că acum pregătește încă două campanii de amploare.

„Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive”, a spus Zelenski. „Au fost deja trei, iar în viitor urmează încă două campanii ofensive grele”.







