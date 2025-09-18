„Avansează în toate direcțiile”

Gherasimov a remarcat că trupele înregistrează progrese în Donețk, precum și mai la vest, în regiunile Zaporijia și Dnipropetrovsk.

„Trupele noastre din zona operațiunii militare speciale avansează în toate direcțiile”, a declarat Gerasimov, citat de Ministerul Apărării.

Armata rusă nu a reușit nicio străpungere în linia frontului sau să cucerească vreun oraș important, avansurile rusești în general pe parcursul celor trei luni de vară fiind limitate la aproximativ 0,3% din teritoriul ucrainean. Principalele eforturi ale Rusiei s-au concentrat în regiunea Donețk.

Gherasimov a mai spus că forțele rusești fac progrese în apropiere de Kupiansk, în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, și în Yampil, mai la est.

Ultimele 3 ofensive au eșuat

Oficialii ucraineni însă prezintă o imagine diferită. Președintele Volodimir Zelenski, într-un interviu acordat postului de televiziune Sky News din 16 septembrie, a declarat că Rusia a eșuat în ultimele sale trei ofensive și că acum pregătește încă două campanii de amploare.

„Se pregătesc pentru încă două operațiuni ofensive”, a spus Zelenski. „Au fost deja trei, iar în viitor urmează încă două campanii ofensive grele”.

„În general, sunt cu adevărat încântat că ultimele trei ofensive rusești au eșuat, deși ei plănuiesc încă două ofensive serioase”, a adăugat el. „În opinia mea, acesta este un semnal important”.

A câștigat mai puțin de 1%

Din noiembrie 2022, Moscova a câștigat mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean, în ciuda faptului că ofensiva sa din vara anului 2025 a avansat într-unul dintre cele mai rapide ritmuri de la sfârșitul anului 2024.

Progresul limitat contrastează cu presupusul obiectiv al președintelui rus Vladimir Putin de a cuceri întregul Donbas până la sfârșitul anului 2025. Potrivit Reuters, Putin consideră că forțele sale „câștigă”, în ciuda cuceririlor minime.

Zelenski a pus acest lucru pe seama pierderilor de soldați și echipamente.

„Au pierdut pentru că a existat un număr mare de victime în rândul militarilor și multe echipamente distruse”, a spus el. „Ceea ce le-am spus europenilor și ceea ce am spus la Casa Albă… rușii nu vor putea să ne cucerească estul”.

Zelenski a respins, de asemenea, amenințările rusești la adresa altor regiuni. „Minciuni și manipulare”, a spus el când a fost întrebat despre afirmațiile că Rusia ar putea captura capitala regională Sumî.

„O duc mai rău decât se așteptau”

La începutul acestui an, armata rusă a ocupat mai multe sate din regiunea Sumî, dar la începutul lunii septembrie, Zelenski a declarat că ofensiva a fost „complet dejucată”.

„Cred că rușii o duc mai rău decât se așteptau”, a adăugat el. „O duc mult mai rău decât i-au spus lui Putin. El nu știe despre asta”.

Rapoartele de pe câmpul de luptă sugerează că avansurile pretinse ale Rusiei sunt mult mai puțin proeminente decât sunt descrise.

Un comandant ucrainean a declarat că forțele sale au respins o ofensivă rusească lângă Pokrovsk, în timp ce DeepState, un grup de monitorizare open-source, a raportat succese ucrainene într-un oraș din apropiere.

„Încearcă fără succes să ne oprească”

Un purtător de cuvânt al unei unități ucrainene de lângă Kupiansk a declarat că o tentativă de avans rusesc asupra orașului s-a încheiat cu mulți soldați ruși luați prizonieri.

„Și cele mai grele lupte au loc în direcția Krasnoarmeisk”, a spus Gherasimov, folosind numele Pokrovsk din epoca sovietică. „Unde inamicul, prin orice mijloace și fără a ține cont de pierderi, încearcă fără succes să ne oprească avansul și să reia inițiativa”.

El a adăugat că Ucraina a trimis în zonă unele dintre cele mai puternice unități ale sale și „acest lucru facilitează avansul trupelor noastre în alte sectoare”.

Recent, președintele SUA, Donald Trump, a catalogat în sfârșit Rusia drept agresor în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând încă o dată înăsprirea poziției sale față de Moscova, scrie publicația Politico.



