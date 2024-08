Valeri Gherasimov l-a mințit pe liderul de la Kremlin în raportul despre situația din Kursk pe care l-a prezentat în Consiliul de Securitate, acuză jurnalistul Valeri Șiriaev, de la Novaia Gazeta.

Șiriaev atrage atenția că generalul Gherasimov, omul responsabil de strategia de război împotriva Ucrainei, i-a spus lui Putin că se confruntă cu o forță de 1.000 de soldați inamici. Ori, remarcă jurnalistul rus, corespondenții televiziunii de stat și ziarele afiliate Ministerului Apărării de la Moscova, cum ar fi Komsomolskaia Pravda, relatau deja despre un număr mai mare de trupe ucrainene intrate în Kursk.

„Cel mai interesant lucru s-a petrecut mai târziu, peste 24 de ore, când rapoartele oficiale ale Ministerului Apărării indicau cifrele privind pierderile suferite de armata ucraineană pe teritoriul regiunii Kursk. Acei o mie de oameni care intraseră cu 24 de ore mai devreme erau deja uciși și răniți. Cum este posibil așa ceva? Au venit o mie, a trecut ziua și nu mai erau acolo. Și restul? Cine continua luptele?”, a spus el pentru canalul de YouTube „NO.Media din Rusia”.

Această situație poate sugera că șeful Statului Major al armatei ruse fie nu avea informațiile corecte, fie raporta date de acum o zi, fie „nu reușea să se orienteze”, crede jurnalistul rus. „În mare parte, s-a dovedit că l-a indus în eroare pe comandantul suprem (al Federației Ruse – n.r.). Putin a ascultat informații inexacte” în ședința Consiliului de Securitate, a conchis Valeri Șiriaev.

Recomandări 109 milioane de lei, bani dați de partide pentru presă și propagandă în prima jumătate din anul 2024 | ANALIZĂ

La reuniunea de miercurea trecută, la care au mai participat șeful Consiliului de Securitate Serghei Șoigu ministrul apărării Andrei Belousov și șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB) Aleksandr Bortnikov, generalul Valeri Gherasimov a susținut, prin videoconferință, că se confruntă de marți, de la ora locală 5:30, cu o forță de circa 1.000 de oameni care încearcă să cucerească districtul Sudjanski, ce se întinde pe o suprafață de aproape 1.000 de kilometri pătrați. Gherasimov a mai susținut că înaintarea în profunzime a fost oprită și a promis că „operaţiunea se va încheia cu înfrângerea inamicului şi atingerea frontierei de stat”.

Cu toate acestea, informațiile despre „oprirea” înaintării armatei ucrainene s-au dovedit a fi, de asemenea, eronate. Ori forțele armate ucrainene au cucerit după aceea încă aproximativ 10 localități (cel puțin 20 în total) și stația de măsurare a gazelor Sudja, prin care gazele naturale rusești sunt pompate spre Europa. Zeci de militari ruși, inclusiv recruți, au fost capturați de ucraineni.

Între timp, autoritățile ruse au instituit un regim „antiterorist” în regiunile Kursk, Belgorod și Briansk și au evacuat 76.000 de persoane din zona afectată de lupte. Potrivit Institutului pentru Studiului Războiului (ISW), Vladimir Putin ar fi ales să se bazeze pe Aleksandr Bortnikov pentru respingerea incursiunii militare ucrainene. Totuși, numirea lui Bortnikov la comanda așa-numitei „operațiuni antiteroriste” ar putea reduce eficacitatea răspunsului împotriva forțelor ucrainene implicate în incursiune, apreciază ISW.

Recomandări EXCLUSIV | Noul manager interimar al Spitalului „Sf.Pantelimon” este Răzvan Jitianu, medic primar chirurgie generală

Surse citate de The Moscow Times spun că incapacitatea armatei ruse de a respinge incursiunea din Kursk l-a frustrat pe Putin. „Este o mare palmă pentru președinte. Nu am reușit să respingem inamicul de zile întregi. S-a creat un pericol pentru regiune și pentru populația Rusiei. Nu așa se comportă o țară încrezătoare în victoria sa”, a declarat un oficial guvernamental citat sub rezerva anonimatului.

Urmărește-ne pe Google News