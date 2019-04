O tânără de 29 de ani este geniul din spatele primei imagini cu o gaură neagră

Tânăra cercetătoare a devenit o vedetă la nivel mondial în doar câteva ore după ce prima imagine a unei găuri negre a fost făcută publică. Ea este conducătoarea programului care a dezvoltat algoritmul pe baza căruia a fost realizată imaginea cu gaura neagră M87, notează CNN.

Katie Bouman, absolventă a Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT), este în prezent profesor asistent de calcul și științe matematice la Institutul de Tehnologie din California.

Asistată de o echipă de cercetători de la Laboratorul de Informatică și Inteligență Artificială de la MIT, Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică și Observatorul MIT Haystack, Bouman a reușit să creeze ceea ce până recent părea imposibil: o imagine a unei găuri negre aflată la 500 milioane de miliarde de kilometri distanţă.

După ce imaginea fost făcută publică, cercetătoarea a postat pe contul său de Facebook o fotografie din momentul în care aștepta încărcarea pe laptop a imaginii.

Katie și echipa sa de peste 200 de oameni de știință au început să lucreze la acest algoritm în urmă cu trei ani. Sarcina ei a fost aceea de a găsi metoda de combinare a imaginilor surprinse de opt telescoape de pe tot globul.

Dar găurile negre sunt extrem de îndepărtate și compacte și prin definiție, ar trebui să fie invizibile – deși emit umbre atunci când interacționează cu materia din jurul lor, notează sursa citată.

O rețea globală de telescoape, cunoscută sub numele de Event Horizon Telescope, a colectat milioane de gigabytes de date despre M87, utilizând o tehnică numită interferometrie. Cu toate acestea, au existat încă lacune mari în datele care trebuiau completate.

Aici a intervenit, însă, algoritmul creat de Bouman. Folosind acest algoritm, dar și altele de același tip, oamenii de știință au preluate datele de la fiecare telescop în parte, după care s-a trecut la alipirea lor, ca într-un joc de puzzle super-tehnologizat.

Operațiunea nu s-a realizat peste noapte, ci a fost rodul mai multor ani de muncă, timp în care Bouman a fost cea care s-a ocupat de verificarea şi selectarea parametrilor de imagine.

„Am dezvoltat metode de generare de date sintetice, am folosit algoritmi diferiți și am testat orbește pentru a vedea dacă putem recupera o imagine. Nu am vrut doar să dezvoltăm un algoritm, am vrut să dezvoltăm mai mulți, cu date diferite și astfel, dacă toți recuperau aceeași structură generală, atunci câștigam încredere să mergem mai departe. Indiferent ce a ieşit, oricine altcineva ar trebui să se dea peste cap ca un nebun pentru a obţine o altă imagine decât acest inel”, a declarat tânăra cercetătoare pentru CNN.