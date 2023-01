„Dragii mei, domnul George Banu a plecat la Cel Senin! Cale albă și lumină, prieten drag! Nu pot vorbi mai mult!”, a transmis, sâmbătă, actorul Constantin Chiriac.

Vestea a fost publicată și de Institutul Cultural Român pe pagina de Facebook a instituției.

Născut la Buzău, George Banu a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, unde a fost coleg cu regizorul Andrei Șerban, care i-a fost și bun prieten.

Ulterior, a devenit un eseist de talie internațională și profesor de teatrologie la prestigioasa Universitate Sorbonne Nouvelle din Paris, Franța, unde s-a și stabilit din anul 1973.

„Am avut senzaţia, în 1977, că sufăr de un ulcer teribil, însă nu era decât o reacţie nervoasă faţă de ceea ce vedeam: o ţară intrată în noapte!” George Banu:

Între anii 1994 şi 2001 a fost preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de Teatru, apoi a devenit președinte de onoare. A primit titlul de Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi europene, a primit de trei ori Premiul pentru cea mai bună carte de teatru în Franţa, iar din 2013 era membru de onoare al Academiei Române.

Printre titlurile sale publicate de Editura Nemira se numără „Repetiţiile şi teatrul reînnoit. Secolul regiei“, „Spatele omului“, „Dincolo de rol sau actorul nesupus“.

Recomandări REPORTAJ la fabricile de pește. Român stabilit în Danemarca: „În România, mergem «acasă la ai noștri», nu acasă la noi”

Pentru a-l sărbători pe George Banu, în colecția Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu 2013 a apărut cartea „Călătoriile sau orizontul teatrului. Omagiu lui George Banu“, publicată de Editura Nemira. Volumul este unul colectiv, în care nume mari, din România și de peste granițe, povestesc momente și întâmplări cu Banu.

Omagiul lui Andrei Șerban pentru Banu

Un fragment semnat de Andrei Șerban a fost publicat de Adevărul în 2013:

„Mă întreb pentru ce George, plin de o energie debordantă, este mereu pe drum. Chiar şi atunci când te duci la el acasă, îţi arată obiecte, măşti, amintiri culese din nenumăratele sale călătorii şi, privindu-l, pare a fi încă în călătorie. George dă impresia că nu se instalează niciodată. De ce agitaţia asta? Ce anume caută? Să vadă locuri, să întâlnească oameni? Să cunoască plăcerea diverselor moduri de hrană (culinare şi de alt tip!)? Ce anume îl mobilizează: viaţa sau teatrul? Poate că amândouă. Dar, fără teatru, mă întreb dacă ar fi făcut atâtea călătorii prin continente şi ţări diferite, dacă ar fi căutat, cum spune Claudel, «intervenţia în viaţa noastră individuală şi de zi cu zi a unei chemări exterioare şi superioare nouă».

Recomandări INVESTIGAȚIE. Ademenită în timpul unei excursii cu clasa. „M-am simțit mai mult forțată, tu nu ai avut consimțământul meu pentru asta”

George este atât de nerăbdător să vadă teatru, încât, deşi decolează atât de des, pleacă de acasă cu mult timp înainte, de teamă să nu piardă avionul şi, inevitabil, spectacolul. Pentru noutate, pentru surpriză, iată, de asemenea, pentru ce călătoreşte. Căci ceea ce îl pasionează cu adevărat pe George nu este stabilitatea vechiului teatru, ci ivirea celui nou, astfel că de îndată ce îl întâlnește, este plin de entuziasm.

George are pentru teatru un apetit ieşit din comun. Aş spune, un apetit «falstaffian». De-a lungul vieţii, el a văzut mii de spectacole (poate chiar mai multe), fără să se fi săturat vreodată, dorind mereu să meargă încă şi mai departe. Asemenea lui Falstaff, George este gurmand şi rafinat cunoscător, căci îi place să testeze o sumedenie de mâncăruri: mâncăruri bogate în restaurante scumpe sau mâncăruri simple într-o banală coşmelie de pe stradă. La fel e şi cu teatrul, căci el urmăreşte la fel de bine teatrul de artă şi teatrul de avangardă, teatrul popular şi teatrul elitist, spectacolele pe scene a litalienne sau pe cele din spaţii neconvenţionale.

George este deschis şi curios ca un copil. Asimilează totul, în timp ce se îmbogăţeşte spiritual prin impresiile pe care le primeşte. Cu inima vibrând, cu mintea trează, el observă totul, având atenţia vie şi totodată privirea plină de afecţiune. Posedă o memorie impresionantă, cizelată, în care amintirile tuturor acelor călătorii sunt aşezate ca în nişte fişiere invizibile, deosebit de bine organizate. Prin mijlocirea scrisului său prolific, cugetările sale despre teatru sunt astfel generos împărţite cu cei care nu au avut şansa de a călători, dar care profită de pe urma impresiilor lui ca şi cum ar fi fost martori vii ai experienţei trăite.

Recomandări „Nu vă temeți de căderea lui Putin!”. Doi opozanți ruși cer sprijin pentru înfrângerea Rusiei și știu deja ce vor să pună în locul regimului de la Kremlin

George are acum nevoie de voinţă şi de tenacitate pentru a elibera comoara şi a se regăsi pe sine. Și nu este oare vorba de inima fiecăruia dintre noi, acea inimă care se află departe şi pe care trebuie s-o regăsim? Toate marile tradiţii vorbesc despre acest moment crucial al luptei: despre profunda solitudine a omului în faţa acestei înfruntări. Nu există nimeni care să-l ajute. Într-un anumit moment al vieţii, fie că vrem sau nu, ne trezim faţă-n faţă cu noi înşine. Victoria în luptă nu este sigură. Însă George are un avantaj, căci, după atâtea călătorii înfăptuite în lumi imaginare, întărit de experienţa teatrului, el este, poate, cel mai pregătit să lupte cu balaurul.”

foto: Hepta

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BOMBĂ! Lovitură uriașă pentru Florin Cîțu. ULUITOR: se întâmplă chiar acum în lumea politică

Viva.ro Drama înfiorătoare a unei mari actrițe din România! A fost otrăvită chiar de mama soțului ei

Observatornews.ro Crimă halucinantă în Botoşani. Bărbat de 54 de ani, decapitat cu o lopată, în propria gospodărie. O rudă a făcut descoperirea macabră

Știrileprotv.ro Un tânăr a primit o pungă plină cu bani împreună cu mâncarea comandată la McDonald's. „Sunt doar câteva mii de dolari aici”

FANATIK.RO Stațiunea din România care atrage turiștii ca un magnet în această iarnă. Are efecte terapeutice, prețurile nu sunt mari

Orangesport.ro Transformarea şocantă a lui Marian Iancu după 8 ani de închisoare. Afaceristul a acordat primul interviu după ce a fost eliberat

HOROSCOP Horoscop 21 ianuarie 2023. Gemenii ar fi bine să își țină părerile pentru ei, în special în discuțiile cu cei din anturajul apropiat