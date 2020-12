Simion a recunoscut că s-a întâlnit recent cu șeful Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, dar a spus că va dialoga cu toată lumea, fiind deschis la orice propunere ”care este în interesul națiunii române”.

Delegația AUR care a mers la Cotroceni a fost formată din George Simion, Claudiu Târziu, Dan Tanasă și Diana Șoșoacă. Călin Georgescu, fostul director al Centrului Național pentru Dezvoltare Durabilă, a fost propunerea partidului pentru funcția de premier.

I-a dat lui Iohannis o hartă

La ieșire, George Simion a ținut să anunțe care sunt prioritățile legislative ale partidului: digitalizarea și educația. El a propus celorlalte partide să ceară redeschiderea școlilor și a evitat să spună pe cine susține la șefia Camerei Deputaților.

”Este o decizie politică, pe noi ne interesează să numim buni profesioniști la conducerea țării. Ne interesează să-l avem pe Călin Georgescu prim-ministru, pe Florian Colceag ca ministru al Educației, ne interesează redeschiderea școlilor, a restaurantelor, a teatrelor”, a spus Simion.

La final, liderul AUR a dezvăluit că i-a înmânat președintelui Iohannis o hartă a României Mari, ”așa cum ne-a lăsat-o Mihai Eminescu”. Este vorba de o hartă ”foarte verde”, pentru că ”aveam multe păduri”. ”Și am tras un semnal de alarmă legat de pădurile României”, a mai spus Simion.

De ce nu a purtat Șoșoacă masca la nas

La rândul său, Diana Șoșoacă a dezvăluit că a purtat masca doar pe gură la întâlnirea cu președintele României din motive medicale.

Recomandări Diana Șoșoacă, cu masca sub nas la discuțiile cu Iohannis, după ce delegația AUR a întârziat la Cotroceni

”Mi s-a spus că nu pot să intru fără mască și am arătat adeverința, m-au rugat frumos să-mi pun măcar pe gură, am ținut-o pe gură și la sfârșitul întâlniri cu domnul Iohannis, înainte de a ne despărți mi-am dat jos masca. Este un semnal, pentru că și noi, oamenii care suferim de anumite boli și suntem exceptați de la purtatul măștii avem drepturi în această țară. După care am ieșit fără mască de acolo”, a spus aceasta.

Pe de altă parte, Șoșoacă susține că, oricum, 85% din măștile vândute pe piață ”sunt neconforme”. ”Deci sunt neconforme, deci nu știu ce purtați”, s-a adresat ea ziariștilor.

Citeşte şi:

Diana Șoșoacă, cu masca de protecție sub nas la discuțiile cu președintele, după ce delegația AUR a întârziat la Cotroceni

Google a căzut temporar în România și alte țări. Gmail, Docs, Meet, Drive și Youtube, indisponibile din cauza unei pene fără precedent

PARTENERI - GSP.RO Adevăratul motiv pentru care Raluca Arvat a plecat de la Pro TV după 20 de ani. A vrut să se afle de la ea

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Clotilde Armand, la un pas de demisie? Ce se întâmplă chiar acum în Sectorul 1

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2020. Balanțele vor intra în contact cu o adevărată avalanșă de informații

Știrileprotv.ro Ce NU avem voie să facem de sărbători. Anunțul făcut de Raed Arafat, la ȘtirileProTv

Telekomsport Îndrăgita prezentatoare TV a fost agresată sexual în scara blocului! Oroarea petrecută în timp ce atacatorul i-a pus cuţitul la gât. Primele informaţii