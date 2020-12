George Simion reacționează după apariția în ziarul Gândul a unor fotografii și a unui articol în care se vorbește despre o întâlnire pe care ar fi avut-o cu președintele PSD, Marcel Ciolacu și șeful Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu. Și afirmă că s-a văzut doar cu Dîncu, nu și cu Ciolacu.



„Da, am avut întâlniri cu conducerile PSD și PNL. Nu m-am întâlnit cu domnul Ciolacu, aștept să mă văd și cu dumnealui, am avut cu ambele partide discuții de cunoaștere. Reiterăm faptul că AUR nu va intra în nicio coaliție de guvernare, nici cu PNL, nici cu PSD, nici cu vreunul din actualele partide, dar avem propuneri pentru viitoarele guverne, pentru conducerea celor două Camere și vom urmări interesul alegătorilor AUR în discuțiile cu toate formațiunile politice, pentru că asta am spus, chiar dacă nu vom intra în nicio coaliție de guvernare, vom discuta fiecare articol, fiecare lege, fiecare funcție publică”, a declarat George Simion, pentru Libertatea.



Acesta a refuzat să precizeze care au fost liderii PNL cu care a discutat, pentru că nu are acordul lor și a oferit un singur detaliu de la întâlnire cu Vasile Dîncu: „Mi-a arătat sondajul de după alegeri și suntem la 13% fără diaspora”.

Libertatea a încercat să ia legătura și cu Marcel Ciolacu și Vasile Dîncu. Până la ora publicării acestui articol, cei doi lideri PSD nu au răspuns.

foto: Facebook

PARTENERI - GSP.RO Cătălin Zmărăndescu a povestit înlăcrimat un episod cu Gigi Becali: „Pentru asta, toată viața…”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Înțelegerea SECRETĂ dintre Ludovic Orban și Dan Barna. Ce se întâmplă acum între PNL și USR-Plus: s-a aflat ACUM

HOROSCOP Horoscop 13 decembrie 2020. Capricornii pot continua seria complicațiilor provocate de cei din anturaj

Știrileprotv.ro Ce au descoperit cercetătorii după aproape 10 luni de pandemie. Nu s-a mai întâmplat de mai bine de 200 de ani

Telekomsport Zlatan Ibrahimovic a luat atitudine după ce Sebastian Colţescu a fost acuzat de rasism. Ce a declarat starul lui AC Milan