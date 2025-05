Postarea făcută de George Simion a fost apreciată de peste 30.000 de utilizatori ai X.

I am the New President of 🇹🇩 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 18, 2025

Un internaut a comentat la postarea făcută de liderul AUR și a adresat o întrebare AI-ului lui Elon Musk: „Este adevărat acest lucru? Ce arată cu adevărat sondajele? Este declarația sa corectă sau justificată?

De asemenea, amintiți-mi, de câte ori a mințit Simion?”

Foto: X

„Afirmația lui George Simion de a fi președintele Ciadului este falsă. Mahamat Idriss Déby este președintele Ciadului din mai 2024, conform unor rapoarte credibile. Niciun sondaj nu susține afirmația lui Simion; acestea se concentrează pe rezultatele sale la alegerile din România, unde a condus cu 41% în primul tur. Declarația sa este nejustificată, deoarece el nu are nicio legătură cu Ciadul. Cuantificarea minciunilor lui Simion este dificilă, dar istoricul său include declarații controversate, cum ar fi susținerea acuzaților de represiune și retorica provocatoare, sugerând un model de afirmații înșelătoare”, a fost răspunsul chatbot-ului dezvoltat de Elon Musk.

Amintim și că George Simion a postat pe Facebook că a câștigat alegerile prezidențiale, însă este contrazis de sondajele exit-poll.

Potrivit sondajului CURS, pentru ora 21.00, la închiderea urnelor, rezultatul în turul 2 al alegerilor prezidențiale 2025 este următorul: George Simion (AUR) – 46,0% Nicușor Dan (Independent) – 54,0 %.

Conform sondajului Avangarde, pentru ora 21.00, rezultatul în turul 2 al alegerilor prezidențiale 2025 este următorul: George Simion (AUR) – 45,8% Nicușor Dan (independent) – 54,2%.

Biroul Electoral Central (BEC) a început numărătoarea oficială a voturilor de la alegerilor prezidențiale, turul 2, 18 mai 2025.

Alegeri Prezidențiale – turul 2 – rezultatele finale BEC pentru președinția României!

