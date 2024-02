Imaginile cu Ilaria Salis, în vârstă de 39 de ani, condusă luni în instanță cu picioarele și mâinile încătușate și cu un lanț în jurul taliei au stârnit indignare în Italia, ceea ce a determinat presa și opoziția să ceară guvernului de dreapta de la Roma să facă mai mult pentru a o ajuta.

Cazul este sensibil din punct de vedere politic din cauza legăturilor de lungă durată dintre Meloni și omologul său ungar, Viktor Orban, care s-au întâlnit chiar joi la Bruxelles în cadrul unui summit al liderilor Uniunii Europene, în care a fost deblocat ajutorul financiar de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Ceea ce am discutat cu premierul ungar este să ne asigurăm că compatrioții noștri sunt tratați cu demnitate, respect și că li se oferă un proces corect și, aș spune, unul rapid”, a declarat Meloni în fața reporterilor.

„Sper că se poate face mai mult în această privință”, a mai spus ea.

Salis, o profesoară de școală primară din apropiere de Milano, este acuzată că a luat parte la o agresiune brutală asupra a doi militanți de extremă dreapta de către un grup de activiști antifasciști, incident care a avut loc la Budapesta în februarie anul trecut.

Buongiorno allora prima che papa Francesco concede la beatificazione a Ilaria Salis io per la seconda volta voglio pubblicare il suo secondo video e per non sbagliare la ILARIA in questo video è quella con il giubbotto ARANCIONE che si abbassa e accarezza il bimbo a terra. pic.twitter.com/E2YuhFO18U