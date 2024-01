Imaginile cu Ilaria Salis, în vârstă de 39 de ani, condusă luni în instanță cu picioarele și mâinile legate și cu un lanț în jurul taliei, au ținut prima pagină a ziarelor din Italia, determinând opoziția să îndemne guvernul de dreapta de la Roma să facă mai mult pentru a o ajuta.

Cazul este dificil din punct de vedere politic pentru premierul Giorgia Meloni, întrucât ea și vicepremierul Matteo Salvini au legături strânse cu premierul naționalist maghiar Viktor Orban.

Meloni, care urmează să se întâlnească joi cu Orban în cadrul unui summit al UE, a abordat problema cu liderul de la Budapesta în cadrul unei convorbiri telefonice, „în deplin respect pentru independența și autonomia sistemului judiciar ungar”, a anunțat biroul său prim-ministrului italian.

Anterior, însărcinatul cu afaceri ungar a fost convocat la Ministerul de Externe de la Roma, în timp ce ministrul italian de Externe Antonio Tajani a declarat în Parlament că Salis a avut parte de un tratament „degradant și umilitor”.

El a cerut respectarea drepturilor Ilariei Salis în conformitate cu standardele europene și cu „civilizația noastră judiciară”.

