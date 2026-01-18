Regiunile sub cod galben de ger

Primul cod galben de ger a fost emis pentru 18 ianuarie, până la ora 10.00. Acesta vizează Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și nordul Crișanei, unde temperaturile minime vor oscila între -20 și -10 grade. ANM a anunțat că «vremea va fi geroasă» în aceste zone.

Al doilea interval pentru care este valabil codul galben este 18 ianuarie, ora 10.00 – 18 ianuarie, ora 20.00. În nordul și estul Moldovei, dar și în estul Transilvaniei, gerul persistă, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între -12 și -10 grade. În restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, termometrele vor arăta valori între -9 și -5 grade, cu 7–9 grade mai scăzute decât normalul perioadei.

Un nou cod galben a fost emis pentru perioada 18 ianuarie, ora 20.00 – 19 ianuarie, ora 10.00. În acest interval, temperaturile minime vor scădea din nou între -20 și -10 grade, iar gerul va fi resimțit în cea mai mare parte a țării.

Vreme extrem de rece în nordul și estul Moldovei

«În nordul și estul Moldovei, precum și izolat în Transilvania, gerul poate persista și pe parcursul zilei», a precizat ANM. În aceste regiuni, maximele vor fi cuprinse între -15 și -9 grade, temperaturile fiind mult sub pragul obișnuit pentru această perioadă. ANM avertizează că disconfortul termic va fi accentuat, mai ales în zonele unde frigul rămâne constant.

Intensificări ale vântului în sudul Banatului și sud-estul țării

Pe lângă temperaturile extrem de scăzute, ANM a anunțat intensificări temporare ale vântului în sudul Banatului și în zone restrânse din regiunile sud-estice până la începutul săptămânii viitoare. «Vitezele vântului vor ajunge la 40–60 km/h, amplificând senzația de frig, mai ales în intervalele în care aerul rece este deja bine instalat», conform ANM.

17–21 ianuarie, test de rezistență la temperaturile extreme

Perioada 17–21 ianuarie reprezintă un adevărat test de rezistență la temperaturile extreme. ANM recomandă populației să evite expunerile îndelungate la frig și să acorde o atenție sporită planificării activităților în aer liber.

Intervalele orare menționate în avertizări sunt esențiale pentru a preveni riscurile asociate temperaturilor extrem de scăzute.