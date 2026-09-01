Ministrul de interne a închis consulatul rus de la Bonn

Ministrul de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat marți, la Berlin, că anchetele poliției și informațiile serviciilor de securitate indică fără dubiu implicarea Rusiei, deși a ținut să sublinieze că statele „nu se află în război”. Drept prim răspuns la acest act de agresiune, ministrul de Externe, Johan Wadephul, în urma consultărilor cu cancelarul Friedrich Merz, a dispus închiderea Consulatului General al Rusiei de la Bonn începând cu 18 septembrie, rezilierea contractului pentru Casa Rusiei din Berlin, precum și convocarea de urgență a ambasadorului rus.

Germania va înăspri controalele la intrarea în țară

Pe lângă pachetul de sancțiuni diplomatice, Germania va înăspri controalele la intrarea în țară pentru cetățenii ruși și va plasa sub observație mai multe persoane suspecte. Oficialii de la Berlin avertizează că incidentul de la Leipzig nu este unul izolat, subliniind că țara este zilnic ținta războiului hibrid și că Rusia este dispusă să provoace daune și mai mari.

Pentru a contracara acest nivel ridicat de amenințare, guvernul federal va suplimenta măsurile pe linia serviciilor de informații și își va spori eforturile în cadrul NATO pentru consolidarea capacității de apărare, dând totodată asigurări populației că statul german rămâne un teritoriu sigur, pregătit să respingă tentativele de destabilizare.

Mark Rutte: „Dovezile privind implicarea Moscovei sunt clare”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis un mesaj de solidaritate cu Germania, în urma unei discuții cu cancelarul Friedrich Merz referitoare la atacul hibrid orchestrat de Rusia la Leipzig, pe data de 14 august. Șeful Alianței Nord-Atlantice a subliniat că dovezile implicării Moscovei sunt incontestabile și a salutat măsurile de răspuns anunțate de autoritățile de la Berlin, reafirmând totodată angajamentul „de fier” al NATO pentru apărarea colectivă a tuturor statelor membre.

Sprijinul NATO pentru Ucraina este de neclintit

„Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și voința de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a scris Rutte pe X.

I just spoke with @Bundeskanzler Friedrich Merz. NATO stands in full solidarity with Germany after the Russian hybrid attack in Leipzig on 14 August.



The evidence is clear. And I welcome the measures announced by Germany in response. NATO will continue to strengthen our ability… — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 1, 2026

„Germania și Rusia sunt în război”, spune un lide rimportant din industria de apărare

Stefan Thumann, antreprenor german de top din industria apărării, a declarat pentru Reporters Network că sabotajele orchestrate de Moscova împotriva Germaniei sunt un „act de război … controlat și coordonat de forțele armate ruse”. „Germania și Rusia sunt în război”, a spus Thumann, respingând termenul de „război hibrid” utilizat de liderii UE pentru a descrie campania Kremlinului în Europa.

O dronă cu încărcătură explozibilă a fost găsită pe aeroportul din Leipzig, pe 7 august

O dronă cu încărcătură explozibilă a fost descoperită vineri, 7 august 2026, pe aeroportul din Leipzig (Germania), un hub logistic pentru NATO și livrările de mărfuri către Ucraina, au anunțat miercuri anchetatorii într-un comunicat, potrivit AFP.

Der Spiegel a scris atunci că drona respectivă a fost găsită la miezul nopții de marți spre miercuri în apropierea a patru avioane ucrainene de tip Antonov, folosite pentru transporturi de mărfuri.

🇩🇪|🇺🇦 ALERTE – Un drone transportant un engin explosif non identifié a été découvert hier soir à l'aéroport de Leipzig-Halle, en Allemagne, hub logistique clé pour l'OTAN et l'acheminement de marchandises vers l'Ukraine. pic.twitter.com/aCRkwYxXKp — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 5, 2026

Dispozitive explozive improvizate au fost găsite lângă o centrală electrică din Brandenburg, în Germania

Noi dispozitive explozive improvizate au fost descoperite marți la un transformator din Turnow-Preilack, în landul Brandenburg, din Germania, potrivit portalului de știri Tagesschau.de și Euronews.com. Acestea erau amplasate pe o linie care transportă energia produsă în centrala electrică Jänschwalde, una dintre cele mai mari din țară. Autoritățile au confirmat că populația nu este în pericol.

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