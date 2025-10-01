Ambulanța a oprit pentru a o salva pe femeie

Potrivit poliției, ambulanța transporta pacienta de la un spital către o unitate medicală din Münster. La bord se aflau trei paramedici, cu vârste de 18, 19 și 24 de ani. După doar câțiva kilometri de drum, starea femeii s-a înrăutățit brusc. Paramedicul aflat în spatele vehiculului a început manevrele de resuscitare, iar șoferul, un tânăr de 18 ani, a tras pe dreapta chiar pe o trecere la nivel cu calea ferată.

De ce nu a traversat ambulanța șinele rămâne deocamdată neclar. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact circumstanțele.

„Au fost efectuate măsuri de resuscitare”

În spatele ambulanței, doi dintre paramedici se luptau pentru viața pacientei.

„A avut loc un incident care le-a pus viața în pericol. Au fost efectuate măsuri de resuscitare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Crucii Roșii Germane, Lukas Finke.

Între timp, barierele s-au lăsat, iar mașinile din jur au claxonat disperate pentru a alerta echipajul că trenul se apropie. Cei doi paramedici au sărit la timp din ambulanță. Pacienta și șoferul au rămas înăuntru.

Impact devastator cu trenul regional

Câteva clipe mai târziu, trenul s-a izbit violent de partea dreaptă a ambulanței. Șoferul, cei doi paramedici, conductorul trenului și un pasager au suferit răni ușoare.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Din păcate, pacienta nu a mai putut fi salvată. Rămâne de stabilit dacă decesul a survenit din cauza urgenței medicale sau în urma impactului.

Accidentul a avut loc la ora 7:25, pe Schumacherring, în districtul Borken. Zona a fost blocată ore întregi pentru cercetări, atât drumul, cât și linia de tren fiind redeschise abia la prânz.

Poliția germană investighează acum atât modul în care s-a produs oprirea ambulanței pe șine, cât și cauzele exacte ale morții femeii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE