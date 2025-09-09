Îndoieli privind obiectivul UE pentru 2035

„Suntem, desigur, fundamental dedicați tranziției către mobilitatea electrică, dar avem nevoie de reglementări europene inteligente, fiabile și flexibile”, a declarat Merz la deschiderea Salonului Auto Internațional de la München.

Aceste afirmații sunt în concordanță cu poziția marilor producători auto germani și a grupului Stellantis.

Reprezentanții BMW, Mercedes, Volkswagen și Stellantis și-au exprimat public îndoielile cu privire la obiectivul stabilit de Bruxelles conform căruia vânzarea de autovehicule cu motoare pe combustie se va opri începând din 2035. Oliver Blume, directorul general al Volkswagen, a declarat că „2035 nu este realizabil” și a solicitat „clauze de revizuire” anuale.

Merz, susținător al sectorului auto german, pe care l-a descris ca fiind „esențial pentru prosperitatea țării”, consideră că deciziile care „impun o singură tehnologie” nu sunt calea corectă.

El a subliniat că protecția climei trebuie realizată în modul cel mai rentabil posibil, păstrând flexibilitatea în ceea ce privește tehnologiile.

Tranziția lentă către vehiculele electrice

Chiar dacă industria auto se concentrează pe vehiculele electrice, tranziția în termeni de vânzări de modele noi în Europa este prea lentă pentru a garanta 100% până în 2035.

Cu toate acestea, peste 150 de companii din domeniul vehiculelor electrice, producției de baterii și operatorilor de încărcare au făcut un apel către președintele Comisiei Europene „să nu dea înapoi”.

Întâlnire crucială la Bruxelles

După încheierea Salonului auto de la München, producătorii auto se vor întâlni cu Ursula von der Leyen la Bruxelles pentru a discuta despre viitorul sectorului în fața provocărilor electrificării, concurenței și tensiunilor comerciale.

Opinii din industrie

Jan Vlasak, un angajat de 35 de ani al unui producător german, speră că UE va ceda.

„Cred că (data 2035) ar trebui revizuită, împinsă înapoi cu cinci sau zece ani, asta ar fi bine”, a declarat Vlasak.

Markus Sigmund, de la furnizorul Bosch, a remarcat că este rar ca politicienii să se pronunțe atât de clar în favoarea industriei auto.

Prezența puternică a Chinei la Salonul Auto de la München

Salonul Auto de la München beneficiază de o prezență chineză semnificativă, cu aproximativ 100 de expozanți din totalul de 700, o creștere de 40% față de 2023.

Gigantul auto chinez BYD a prezentat modelul său compact Dolphin Surf, disponibil pentru aproximativ 20.000 de euro.

Volkswagen, cel mai mare producător german de automobile, va lansa în 2026 vehicule entry-level pentru aproximativ 25.000 de euro sub mărcile VW, Cupra și Skoda. Obiectivul este de a cuceri aproximativ 20% din segmentul mașinilor electrice mici din Europa.

Absența notabilă a Tesla

Constructorul american Tesla, prezent acum doi ani, lipsește de la Salonul Auto de la München.

Vânzările Tesla la nivel european au scăzut cu 43% în prima jumătate a anului, posibil din cauza sprijinului politic al lui Elon Musk pentru formațiunile de extremă dreapta. Această absență ar putea oferi mărcilor chineze mai multă vizibilitate pe piața europeană.

