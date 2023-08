Bundeskanzler Olaf Scholz besucht die Bundeswehr Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das Heer bei der ALÜ Ausbildungslehrübung in der Lüneburger Heide Die Pioniertruppe präsentiert das Minenverlegesystem 85. Hierbei werden Panzerminen gezeigt. Diese liegen auf dem Tisch vor dem Bundeskanzler. Hintergrund: Im Rahmen der ALÜ werden dem militärische Nachwuchs anhand unterschiedlicher Stationen die Fähigkeiten des Heeres gezeigt. Bergen Niedersachsen Deutschland *** Federal Chancellor Olaf Scholz visits the German Armed Forces Federal Chancellor Olaf Scholz visits the Army during the ALÜ training exercise in the Lüneburg Heath The engineer troop presents the mine laying system 85 Here, tank mines are shown These lie on the table in front / Profimedia Images