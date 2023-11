Bundeskanzler bei der Faehigkeitsdemonstration der Territorialen Verfuegungsgruppe des BMVg in Koeln-Wahn Bundeskanzler Olaf Scholz SPD wird die Uebungsszenarien in der Kaserne Koeln Wahn erlaeutert. Hier wurde ihm die zivilmilitaerische Zusammenarbeit und den Host Nation Support in verschiedenen Lageeinspielungen und Simulationen realitaetsnah gezeigt, Koeln , 23.10.2023 Koeln Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Chancellor at the capability demonstration of the BMVgs Territorial Disposition Group in Koeln Wahn German Chancellor Olaf Scholz SPD is explained the exercise scenarios in the Koeln Wahn barracks Here he was realistically shown civil-military cooperation and host nation support in various situation feeds and simulations, Koeln,Image: 816140184, License: Rights-managed, Restrictions: imago is entitled to issue a simple usage license at the time of provision. Personality and trademark rights as well as copyright laws regarding art-works shown must be observed. Commercial use at your own risk., Credit images as "Profimedia/ IMAGO"