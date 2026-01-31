Minimele vor coborî, în general, între -20 și -10 grade

Vremea se schimbă radical în următoarele ore. Începând sâmbătă, 31 ianuarie, și până pe 4 februarie 2026, vremea va deveni extrem de rece, mai ales în regiunile extracarpatice.

Gerul se va resimți puternic în special dimineața și noaptea, inițial în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei și Muntenia, iar pe alocuri în Oltenia și sudul Banatului.

„Temperaturile minime vor coborî, în general, între -20 și -10 grade. În nordul Moldovei, frigul va persista inclusiv pe timpul zilei, cu maxime cuprinse între -16 și -8 grade”, avertizează IGSU într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a instituției.

„Nu adormiți cu focul aprins!”

În acest context, cetățenii sunt învățați cum să facă față condiițiilor meteo severe:

„În locuințe, este esențial să verificați sursele de încălzire și să le folosiți în condiții de siguranță. Evitați improvizațiile la sobe și nu adormiți cu focul aprins. Animalele sunt la fel de vulnerabile la frig. Un adăpost corespunzător și mai multă atenție le pot feri de efectele gerului. Dacă observați persoane fără adăpost, în pericol, sesizați autoritățile”, arată reprezentanții IGSU.

Totodată, șoferii sunt sfătuiți să se deplaseze cu atenție, să reducă viteza, să păstreze distanța față de alte autovehicule și să echipeze corespunzător mașina pentru condiții de iarnă.

Meteorologii ANM au emis sâmbătă alerte de ger năprasnic în România între 31 ianuarie și 4 februarie. Temperaturile vor coborî până la -20°C în nordul Moldovei, cu polei și ninsoare viscolită.



