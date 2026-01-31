Ger în România până pe 4 februarie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în perioada 31 ianuarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00, pentru mai multe regiuni ale țării, cu vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, polei, ghețuș și ninsoare viscolită.

„Vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice. Dimineața și noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa, în general, între -20 și -10 grade, iar în nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 și -8 grade.”, anunță ANM.

Harta zonelor vizate de cod galben de ger

În perioada 31 ianuarie, ora 10:00 – 1 februarie, ora 20:00 este valabil un cod galben de temperaturi scăzute și ger.

Temperaturile vor fi cu 7…9 grade mai mici decât normalul perioadei în cea mai mare parte a Moldovei. Maximele se vor încadra între -10 și -5 grade, iar noaptea va fi ger, cu minime între -14 și -10 grade.

Hartă cod galben de ger: 31 ianuarie, ora 10:00 – 1 februarie, ora 20:00 Foto: ANM

Iar pentru perioada 1 februarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00, a fost emis un cod galben de ger în Moldova, Dobrogea, Muntenia și estul și sud-estul Transilvaniei, cu temperaturi minime între -16 și -9 grade, iar în nordul Moldovei se pot înregistra valori de până la -20 de grade.

Hartă cod galben de ger: 1 februarie, ora 20:00 – 2 februarie, ora 10:00 Foto: ANM

Vânt, polei și ninsoare viscolită

Meteorologii avertizează că vântul va prezenta intensificări în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40…45 km/h, amplificând senzația de frig.

Din seara zilei de duminică până luni dimineață, în sud-estul Olteniei, Muntenia și Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită.

„Local și temporar vor fi precipitații slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare și pe alocuri se va forma polei și ghețuș”, precizează ANM.

Prognoza meteo pentru București

Pentru municipiul București, ANM a transmis o prognoză specială pentru intervalul 31 ianuarie – 4 februarie. Capitala va avea în această perioadă vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și al dimineților, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită.

Prognoză meteo pentru București, 31 ianuarie – 4 februarie:

31 ianuarie, ora 20:00 – 1 februarie, ora 10:00 : Vremea se va răci, cerul va fi noros, iar în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, predominant ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea până la 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 1 grad, iar cea minimă de -6…-5 grade.

: Vremea se va răci, cerul va fi noros, iar în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe, predominant ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea până la 35–40 km/h. Temperatura maximă va fi de 1 grad, iar cea minimă de -6…-5 grade. 1 februarie, ora 10:00 – 2 februarie, ora 10:00 : Temperatura maximă va fi de -2 grade, cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea vor fi ninsori slabe. Vântul va avea intensificări cu rafale de 40–45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

: Temperatura maximă va fi de -2 grade, cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea vor fi ninsori slabe. Vântul va avea intensificări cu rafale de 40–45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade. 2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00 : Valorile termice vor fi sub mediile multianuale, cerul variabil cu fulguieli trecătoare, vânt slab și moderat. Maxime în jur de -3 grade, minime între -10 și -7 grade.

: Valorile termice vor fi sub mediile multianuale, cerul variabil cu fulguieli trecătoare, vânt slab și moderat. Maxime în jur de -3 grade, minime între -10 și -7 grade. 3 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 18:00: Vreme rece, cer variabil, vânt slab și moderat. Maxime între -1 și 0 grade, minime între -7 și -6 grade.

„Municipiul București se va afla sub mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită”, anunță ANM.