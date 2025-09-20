Într-un răspuns pentru Libertatea, eroul poveștii, Sydney Engelberg, care încă predă la Universitatea Ebraică din Ierusalim, susține că fotografia l-a făcut celebru în toată lumea, fiind întrebat constant dacă bărbatul din fotografie este chiar el.

Imaginea care a „topit” milioane de inimi

Fotografia în care apare ținându-și cursul cu copilul unei studente în brațe l-a transformat pe profesorul de organizare și management Sydney Engelberg într-un simbol al empatiei în învățământ. Fotografia a fost realizată în timpul unui curs din anul 2015 și a devenit virală în toată lumea după ce fiica profesorului a distribuit imaginea pe Facebook.

Povestea momentului este simplă. Pentru că profesorul încurajează mamele studente să meargă la cursuri cu copiii, la un moment dat băiețelul unei studente a început să plângă. Mama a vrut să iasă afară, dar profesorul Engelberg a luat copilul în brațe și a continuat cursul.

După viralizarea pozei, soția profesorului, Fredi Siskind Engelberg, a declarat amuzată pentru Yahoo Parenting că soțul său „a primit scrisori de dragoste”. Soția profesorului a mai spus atunci că, după viralizarea fotografiei, profesorul a fost asaltat de jurnaliști, dar „este destul de indiferent în privința asta, iar nouă ni se pare foarte amuzant”. „Cred că trebuie să se fi întâmplat într-o zi fără știri”, mai spunea Fredi Siskind Engelberg.

„Educația nu înseamnă doar transmiterea de conținut”

După ce a devenit cunoscut în toată lumea, profesorul a explicat pentru Yahoo Parenting că nu doar că permite bebelușilor să vină la cursuri, permițându-le mamelor să alăpteze oridecâte ori este necesar, dar încurajează acest lucru.

„Pentru mine, educația nu înseamnă doar transmiterea de conținut, ci predarea de valori”, declara Sydney Engelberg în 2015.

Tot atunci, profesorul israelian mai spunea că nu este singurul cadru didactic care le permite bebelușilor să vină la ore. „Cu siguranță nu este neobișnuit, dar nu aș spune că este norma. Pare a fi mult mai acceptabil în Israel, care este o societate și o cultură foarte orientate spre familie”, mai explica profesorul, convins că fotografia a devenit virală pentru că „oamenii caută simboluri ale decenței, umanității, grijii, integrității”.

„Se pare că fotografia a rezonat cu aceste nevoi”, mai spunea Englberg pentru Yahoo Parenting.

Viral în România după 10 ani

În ultimele zile, fotografia care l-a făcut celebru pe profesorul Engelberg încă acum 10 ani a devenit virală în România. Postată pe trei pagini de Facebook în limba română, fotografia cu Sydney Engelberg a ajuns în două zile la peste 13.000 de distribuiri.

Contactat de Libertatea, profesorul Engelberg (78 de ani) a spus că are 11 nepoți, încă predă la Universitatea Ebraică și lucrează consultant în organizare și management. Întrebat cum i-a schimbat viața fotografia care l-a făcut celebru, profesorul israelian a declarat că a primit „o serie de invitații neașteptate”, un exemplu fiind o invitație în Vietnam.

Viralizarea fotografiei i-a adus profesorului Engelberg și o celebritate de care oamenii vor să se convingă personal. „Primesc constant întrebarea dacă sunt într-adevăr eu și prea multe cereri de prietenie pe Facebook, Linkedin etc.”, explică profesorul efectele celebrității sale.

Sydney Engelberg a declarat pentru Libertatea că nu a mai ținut legătura cu mama și cu copilul devenit faimos împreună cu profesorul care l-a luat în brațe. „Din păcate, nu știu nimic despre ei astăzi”, a mai transmis Sydney Engelberg, pentru Libertatea.

Profesorul a acceptat să ofere ziarului și câteva imagini recente. Una dintre fotografii îl arată în timpul unei prezentări la o conferință recentă. Alta este realizată cu ocazia acordării unui premiu pentru „Profesor Excepțional”.

Într-o altă fotografie pentru publicul din România, profesorul Engelberg apare, alături de soția sa, la un safari din august 2025, unde cei doi bunici au fost împreună cu patru dintre nepoți.



