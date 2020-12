Totul a început în momentul în care Lynn Marchessault, fiul ei Payton, în vârstă de 13 ani, fiica Rebecca, în vârstă de 10 ani, și animalele de companie ale familiei aveau nevoie să ajungă din Georgia în Alaska. Soțul femeii, un sergent din armata SUA, este staționat la Fort Wainwright din Fairbanks.

Lynn și-a împachetat toate bunurile, a cumpărat un camion 4×4 și a așteptat luni întregi documentele de călătorie care să permită să conducă din Georgia, prin Canada și până în Alaska. Din cauza pandemiei, Canada a instituit îndrumări stricte pentru americanii care călătoreau prin țară, în drum spre Alaska.

Astfel, călătoria familiei, plănuită în septembrie, s-a amânat pentru luna noiembrie. Pe lângă restricțiile impuse de guvernul canadian, Lynn știa că va trebui să țină un ritm bun de conducere pentru a evita vremea cea mai urâtă.

Primele 3.000 de mile ale călătoriei au mers bine. Vremea a fost bună, copiii au fost lipiți de dispozitivele electronice, câinii au fost cuminți și pisica a dormit.

Au intrat în Canada prin provincia Saskatchewan. Autoritățile de frontieră au verificat documentele lui Marchessault și au avertizat-o să se mențină pe drumurile principale și să se oprească numai atunci când este necesar pentru hrană sau combustibil. I s-au alocat cinci zile pentru a conduce prin Canada și să ajungă la frontiera SUA din Alaska.

Când nu a mai putut conduce, după ce a întâmpinat și probleme cu mașina, oamenii din orașul Wonowon, Columbia Britanică, care au aflat povestea ei, au lansat un apel pe Facebook pentru ca cineva să conducă cei peste 1.600 km până la graniță.

Familia avea nevoie de un șofer bun, familiarizat cu periculoasa autostradă Alaska.

Soțul lui Lynn nu a fost încântat de ideea ca un străin să îi conducă familia atât de departe, dar nu a putut în mod legal să intre în Canada în timpul pandemiei pentru a o lua el însuși.

Gary Bath, un ranger al cărui loc de muncă include pregătirea membrilor armatei canadiene pentru a supraviețui în Arctica, se afla acasă când a văzut postarea unui prieten despre familia blocată în Canada.

„După ce m-am uitat puțin la postare, am văzut că nimeni nu a putut (să ajute), așa că am vorbit cu soția mea și am luat decizia că o voi conduce până la graniță”, a spus Bath.

Lui Bath i s-a părut că drumul lung nu a avut niciun incident (cu excepția unei anvelope dezumflate care a fost reparată rapid), iar compania a fost plăcută. Ba, mai mult, la reîntregirea familiei, acesta a descoperit că se înțelege foarte bine cu soțul lui Lynn.

„Amândoi avem experiență militară, așa că am vorbit despre viața militară, am povestit despre familie, copiii s-au jucat, iar eu și Lynn am aflat că suntem amândoi ciudați și că ne place MRE – mâncarea militară”, a mai spus Bath.

