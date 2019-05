Elevii clasei a XII D de la liceul respectiv și-au donat toți banii pe care i-au economisit în ultimele cinci luni.

Profesoara de engleză, Dana Grigorovici, a fost cea care a lansat o provocare elevilor, îndemnându-i să facă economii pentru a le dona proiectului asociației Dăruiește Viață, care construiește primul spital din România făcut din donații, relatează stiridecluj.ro.

„Caritate. Un act lipsit de sine. Mai este loc pentru ea în lumea în care trăim? Mai întâi de toate, fiecare ar trebui să se concentreze pe ce poate face chiar acum, în propria țară, pentru ca lucrurile să funcționeze măcar puțin mai bine – Charity begins at home! Aceasta este mentalitatea pe care noi am adoptat-o când doamna dirigintă ne-a propus să donăm către Bursa de Fericire pentru construirea primului spital de oncologie pediatrică din România. Nu e mult. Nu am salvat lumea. Dar poate, i-am dat șanse la viață unui copil. Și acesta e un bun punct de plecare”, a spus Laura Cordoș, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Cluj -Napoca.

FOTO: stiridecluj.ro

