Gheorghe Turda, cântăreţul de muzică populară în vârstă de 72 ani, spune că a făcut o formă uşoară a bolii şi că acum se simte bine.

„Am fost foarte răcit, acum sunt mai bine. Medicul mi-a dat antibiotic timp de o săptămână, iar sâmbătă am făcut şi testul de COVID şi nu am mai ieşit din casă. Ieri am primit vestea, dar acum sunt mult mai bine. Am răcit şi la plămâni, şi acum se simte în vocea mea. Totuşi, am făcut o formă uşoară, faţă de multe alte persoane”, spune Gheorghe Turda pentru Click.

Acesta adaugă: „Şi ginerele meu a avut, dar nu cred că am luat de la el, mai degrabă din excursie. Am fost la salină în Prahova şi acolo erau puţine grade. Iniţial, fetele mele s-au speriat, dar acum când au văzut că totuşi sunt mult mai bine, s-au mai liniştit”.

„Acum voi sta în casă timp de 14 zile sau cât va fi nevoie să fiu bine, asta e important”, mai spune Turda.

