Regiunea arctică, afectată de încălzirea globală

Încălzirea globală afectează dramatic regiunea arctică, cu temperaturi care cresc de șapte ori mai repede decât media globală în Svalbard.

Dr. Arwyn Edwards, un cercetător de frunte în ecologia ghețarilor, descrie experiența sa recentă pe un ghețar din Svalbard ca fiind „înfricoșătoare … ca și cum ai fi în mijlocul unui oraș în flăcări în timpul unui raid de noapte”.

Microbii adaptați la frig: acceleratori ai topirii

Edwards numește microbii adaptați la frig „păzitorii și acceleratorii principali ai declinului arctic”.

Cercetări recente arată că acești microbi pot accelera topirea gheții prin mai multe mecanisme:

– Produc pigmenți întunecați care absorb mai multă căldură

– Captează praf și resturi întunecate

– Răspund la creșterea nivelului de nutrienți din aer și gheață

Impactul global al microbilor arctici

Peste 70% din apa dulce a planetei este stocată în gheață și zăpadă. Miliarde de vieți depind de râurile alimentate de ghețari.

Topirea accelerată a ghețarilor are implicații profunde la nivel global. Potrivit The Guardian, un studiu din 2020 a arătat că microbii sunt responsabili pentru până la 13% din topirea totală a calotei glaciare din Groenlanda.

Aceasta conține suficientă apă pentru a ridica nivelul mării cu peste 7 metri.

Metanul: o altă amenințare

Ghețarii și permafrostul acoperă vaste rezerve subterane de metan, un gaz cu efect de seră puternic.

Pe măsură ce ghețarii se retrag, acest metan poate fi eliberat în atmosferă. Prof. Andy Hodson de la Centrul Universitar din Svalbard studiază acest fenomen.

El compară efectul cu „fracturarea peisajului și împingerea acestui gaz afară”.

Estimări recente sugerează că emisiile din buclele de feedback arctic ar putea adăuga 25-70 trilioane de dolari la costurile schimbărilor climatice.

O cursă contra cronometru

Dr. Edwards subliniază urgența studierii acestor ecosisteme microbiene unice înainte ca ele să dispară.

El pledează pentru crearea unui depozit internațional pentru conservarea diversității microbiene polare, similar cu Banca Globală de Semințe din Svalbard.

„Acesta este un ghețar în fază terminală”, spune Edwards despre Foxfonna, un ghețar central din Svalbard.

Starea ghețarilor din lume este gravă, aproape 40% din masa lor totală fiind deja pierdută, chiar dacă temperaturile globale s-ar opri imediat din creștere, conform unui nou studiu.



