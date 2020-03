De Petre Dobrescu,

„Dragostea nu refuză niciodată, oricine îți cere ceva, atunci când ai dragoste, nu îl refuzi. Dacă mi-au cerut, au zis că au nevoie, mai ales în contextul ăsta, când oamenii sunt bolnavi în spitale, eu ce să fac? Cu ce mă încălzesc pe mine banii când oamenii sunt cu boli în spitale?

Dacă are nevoie doctorul, de ce să nu ajut? Mi-au dat o listă și am dus-o imediat cu 2000 de combinezoane, au costat vreo 50.000 de euro. A fost ce au avut nevoie, computere, televizoare, camere pentru conferință, să nu se apropie de bolnavi. Tot ce au avut nevoie, nu am refuzat nimic”, a declarat Becali, potrivit Pro X, a informat GSP.RO.

Becali susține că e convins că vom depăși criza fără pierderi umane.

„Eu cred că noi trecem 100%, pentru că văd că se îmbolnăvesc puțini, nu moare niciunul. Dumnezeu ne-a ajutat, nu văd ce pericol ar fi. Bine, trebuie să avem grijă la ce spun autoritățile. Ori de câte ori a fost nevoie, ori de câte ori e nevoie, eu nu spun nu niciodată.

Astăzi au facut o listă cu nu știu ce sistem de comunicare, de care spun că nu mai e nevoie pentru că plăteste Guvernul, dar, dacă vor întârzia, le fac repede toate listele pe care mi le-au dat.

Am transformat fabrica de cămăși. Le-am spus să nu mai facă nicio cămașă, ci doar măști și halate pentru spitale, și plătesc eu toată producția. Am spus să folosească tot materialul din stoc”, a mai afirmat Becali.

