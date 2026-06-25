Declarațiile deputatului neafiliat apar pe fondul negocierilor intense de la Palatul Cotroceni, unde numele lui Grindeanu este luat în calcul după ce PSD l-a propus oficial pentru funcția de premier, iar președintele Nicușor Dan caută o soluție pentru deblocarea crizei politice.

Gigi Becali a dezvăluit că a avut discuții inclusiv cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pe marginea viitorului premier al României.

„Am vorbit cu Kelemen Hunor. Ne știm, am crescut împreună, era tinerel. Și i-am zis «ești om cu experiență, ai avut luări de poziție frumoase, politician adevărat». Mi-a zis: «Nu-i normal, nu se face așa»”, referindu-se la deciziile lui Nicușor Dan în cazurile Eugen Tomac și Adrian Veștea.

„Nicușor mai doarme, dar are harismă”

„Cum să vii cu Tomac? După, vii și cu Veștea. Cine sunt, mă, ăștia?! Cum să pui prim-ministru pe unul când toți miniștrii sunt mai deștepți decât el? N-ai cum! «Dacă o să-l propună pe Grindeanu, UDMR-ule, îl votezi?!». «Da!». Și-am bătut palma. Ăsta e om de onoare. Ce spune Kelemen, așa face. UDMR-ul i-a selectat și sunt oameni. Că ne convine, că nu ne convine, are oameni de calitate. UDMR va vota cu Grindeanu”, a precizat Becali într-o declarație de presă făcută astăzi.

Omul de afaceri a comentat apoi varianta Sorin Grindeanu în funcția de premier:

„Dacă ești primul partid, e criză politică, cum au votat românii, președintele lor să fie prim-ministru. O să-l voteze pe Grindeanu! Nu mai are ce să zică nimeni. Ce să faci cu Veștea… E bine că n-a trecut, mai suferim economic un pic, dar el n-avea alură. N-avea har de prim-ministru. Se ducea prin străinătate, ne făceam de râs. Și Tomac, băiat bun, dar ne făceam iar de râs”.

Adrian Veștea

Acesta și-a încheiat mesajul despre situația politică spunând că „Nicușor Dan are harismă, mai face cu mâinile, nu e vreun mare bărbat. A început să-mi placă de el, mai face cu mâinile, taca-taca, are o anumită harismă. Tomac și Veștea n-au nimic, Nicușor mai doarme, dar are harismă”.

„Sunt legat cu lanțurile, plâng și mă rog la Hristos”

În ziua în care a împlinit 68 de ani, Gigi Becali a făcut dezvăluiri și despre nașterea și copilăria sa:

„Mama m-a născut pe câmp, într-un adăpost de coceni. Cu mine la sân frământa chirpici pentru casă. Și acum am ajuns unde am ajuns. Mi-a dat Dumnezeu toate frumusețile și bogățiile pământului. Sunt legat cu lanțurile, plâng și mă rog la Hristos. La mine e bucuria permanentă pe care o trăiesc secundă de secundă. Și când dorm am bucurie. Dacă mi-ar tăia o mână și un picior, tot în bucurie m-aș trezi”.

„Dacă trebuie să mor în secunda asta, să mor pe loc, nici nu mă mai interesează lumea. Eu îl iubesc pe Hristos din toată inima, puterea și din tot cugetul și sufletul meu. La mine nu mai e negoț. Ce fac acum aici o să primesc după. Dacă stai pe TikTok, ești cu dracii!”, a mai precizat Gigi Becali.