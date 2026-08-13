Cât a consumat România ieri și care este prognoza de consum
În seara precedentă, consumul maxim instantaneu al României a atins un vârf de aproximativ 7.000 MW. Deși cifra a fost uriașă, ea s-a situat cu circa 300 MW sub prognoza inițială a Dispecerului Energetic Național.
Pentru ziua de joi, 13 august, autoritățile estimează un consum maxim de aproximativ 6.900 MW. Presiunea majoră se va simți în intervalul critic de seară (orele 18:00 – 23:00), când producția solară scade complet, iar eolienele nu pot compensa golul din rețea.
Deși sursele oficiale nu oferă o cifră exactă pentru ziua de mâine, tendința de consum ridicat se va menține din cauza secetei și a temperaturilor extreme.
Deficitul uriaș de producție și importurile record de energie
Prin scoaterea din funcțiune a ambelor reactoare de la Cernavodă (Unitatea 1 fiind oprită de două săptămâni tot din cauza secetei), România a pierdut instantaneu 20% din producția internă de electricitate.
Pentru a acoperi acest deficit masiv, rețeaua națională depinde critic de importuri și de rezervele de cărbune:
- Pentru vârful de consum de diseară, România va importa până la 2.300 MW, o cifră record care reprezintă peste o treime din consumul național. Capacitatea transfrontalieră totală de import este limitată la 4.000 MW.
- Sistemul a activat de urgență Grupul Rovinari 4 (pe cărbune) cu o capacitate de 330 MW și minimum 300 MW de la Hidroelectrica.
- Concomitent, la nivelul Comisiei Europene, țara noastră a notificat că nu va închide la 31 august un grup de 330 MW la Turceni și două la Craiova, care au împreună 300 MW, relatează site-ul de specialitate E-nergia.ro.
- Parcurile eoliene au generat aproape 1.600 MW miercuri la prânz, comparativ cu doar 55 MW în seara precedentă. Înseamnă o creștere de aproape 27 de ori.
Deși oficial rețeaua rămâne stabilă, dependența de importuri (în special din Bulgaria, care asigură de regulă 25-30% din necesarul de criză) și arderea cărbunelui rămân singurele soluții rapide pentru a evita deconectarea industriei.
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