Cât a consumat România ieri și care este prognoza de consum

În seara precedentă, consumul maxim instantaneu al României a atins un vârf de aproximativ 7.000 MW. Deși cifra a fost uriașă, ea s-a situat cu circa 300 MW sub prognoza inițială a Dispecerului Energetic Național.

Pentru ziua de joi, 13 august, autoritățile estimează un consum maxim de aproximativ 6.900 MW. Presiunea majoră se va simți în intervalul critic de seară (orele 18:00 – 23:00), când producția solară scade complet, iar eolienele nu pot compensa golul din rețea.

Deși sursele oficiale nu oferă o cifră exactă pentru ziua de mâine, tendința de consum ridicat se va menține din cauza secetei și a temperaturilor extreme.

Deficitul uriaș de producție și importurile record de energie

Prin scoaterea din funcțiune a ambelor reactoare de la Cernavodă (Unitatea 1 fiind oprită de două săptămâni tot din cauza secetei), România a pierdut instantaneu 20% din producția internă de electricitate.

Pentru a acoperi acest deficit masiv, rețeaua națională depinde critic de importuri și de rezervele de cărbune:

Deși oficial rețeaua rămâne stabilă, dependența de importuri (în special din Bulgaria, care asigură de regulă 25-30% din necesarul de criză) și arderea cărbunelui rămân singurele soluții rapide pentru a evita deconectarea industriei.

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