Konstantinos Passaris a omorât șapte oameni

Aflat în detenție de mai bine de 28 de ani, Konstantinos Passaris a rămas în istoria recentă a criminologiei drept unul dintre cei mai periculoși asasini care au acționat pe teritoriul României și al Greciei. În țara noastră, el a primit pedeapsa maximă – închisoare pe viață – după ce a comis un jaf armat urmat de un dublu asasinat executat cu sânge rece. În țara sa natală, a adunat la dosar peste 20 de fapte penale extrem de grave, printre care jafuri armate, crime și tentative de omor. Unul dintre cele mai șocante episoade a fost evadarea sa dintr-o închisoare elenă. În total, Passaris, acum în vârstă de 51 de ani, a omorât șapte oameni: patru în Grecia, o prostituată în Bulgaria și cei doi angajați ai casei de schimb valutar din București.

Passaris a adunat 28 de sancțiuni pentru comportament agresiv

În fața instanței de la Tribunalul Dolj, avocatul lui Passaris a argumentat că timpul îndelungat petrecut în spatele gratiilor și-a spus cuvântul, iar clientul său a făcut progrese vizibile. Apărarea susține că deținutul îndeplinește în prezent toate condițiile legale pentru a fi pus în libertate și că acesta își dorește cu adevărat reintegrarea în societate. Totuși, realitatea descrisă de magistrați pe baza rapoartelor oficiale din penitenciar contrazice imaginea unui deținut reabilitat. Cererile sale anterioare din ultimele luni au fost respinse constant de instanță din cauza abaterilor sale disciplinare.

În loc să demonstreze că este pregătit pentru libertate, „Fiara din Balcani” a acumulat în ultima perioadă nu mai puțin de 28 de sancțiuni pentru comportament agresiv în penitenciarele din România unde a fost încarcerat. Totuși, chiar și în cazul în care ar obține eliberarea condiționată, Passaris are de executat mai multe condamnări la închisoare pe viață în Grecia.

Konstantinos Passaris, după ce a fost arestat în Grecia. Sursa foto: newsbreak.gr.

Biografia lui Konstantinos Passaris. De la o jucărie furată la jafuri și crime

Viața lui Konstantinos Passaris a fost marcată de infracționalitate încă din copilărie. Se pare că tatăl său, Evangelos Passaris, a fost la rândul lui un infractor, fiind condamnat pentru acte de terorism. Prima sa abatere de la lege s-a întâmplat la vârsta de doar 6 ani, când a furat o jucărie dintr-un magazin. După ce tatăl său a aflat, l-a obligat să înapoieze jucăria și să ceară scuze, însă apoi tatăl a cumpărat-o și i-a dat-o. Într-un interviu acordat publicației elene Prothotema, Passaris spunea: „Pe urmă, tata a mers, a cumpărat jucăria și mi-a dat-o înapoi. Asta nu m-a ajutat deloc, nu am învățat nimic”.

„Cariera” infracțională a început în timpul stagiului militar, când a evadat din închisoarea de la Avlona, un oraș din Grecia situat la nord de Atena, unde se afla pentru furt. Declarat dezertor, el a fost prins în anul 1996, în urma primei infracțiuni grave, când a tâlhărit o vânzătoare de fructe cu arma în mână. Pe când își ispășea pedeapsa în închisoarea din Halkidiki, l-a cunoscut pe românul Nicolae Gorea. Acesta din urmă a fost eliberat în noiembrie 1999 și expulzat în România, dar a revenit în Grecia câteva zile mai târziu. Pe 4 decembrie 1999, Passaris a ieșit din închisoare, a reluat legătura cu Gorea, iar cei doi au fondat o bandă de tâlhari care viza agenții de turism, hoteluri și case de schimb valutar. La 24 de ani, „Fiara din Balcani” comitea primele jafuri armate.

Cronologia atacurilor criminalului Passaris

La 31 ianuarie 2000, Passaris a acționat alături de un alt cetățean român, într-o agenție de turism din Atena. În timp ce Passaris ținea un pistol la tâmpla unei angajate, complicele său a furat 500.000 de drahme.

Peste câteva zile, la 11 februarie 2000, Passaris, împreună cu Gorea și un alt român, Ion Vasile, au amenințat recepționerul unui hotel și au fugit cu 300.000 de drahme. În aceeași seară, cei trei au participat la jaful unei alte agenții de turism, de unde au furat 4.343.000 de drahme, 10.000 de mărci germane și 15.000 de dolari.

17 februarie 2000, în Atena. Passaris şi Ion Vasile au intrat înarmaţi într-un hotel unde, ameninţându-i cu pistolul pe cei doi angajați aflați la recepție, au furat 400.000 drahme.

18 februarie 2000, Atena. În miezul zilei, Passaris şi Ion Vasile au jefuit o casă de schimb valutar. Ameninţându-l cu pistolul pe casier, au furat 5.224.175 drahme, 8.903 dolari SUA, 13.125 mărci germane, 600 de lire britanice și 10.250 franci francezi şi au plecat apoi cu o motocicletă.

Konstantinos Passaris, după ce a fost arestat în Grecia. Sursa foto: protothema.gr.

Români morți în schimburi de focuri cu Poliția

Seria lungă de jafuri a alertat autoritățile din Grecia, care au format filtre pe străzi. La 19 februarie 2000, un echipaj al Poliției a oprit mașina în care se aflau Passaris, Gorea și Vasile. Passaris a coborât din mașină cu un pistol-mitralieră UZI și a tras în polițiști, rănindu-i grav pe trei dintre ei. Vasile a fost împușcat mortal, însă ceilalți doi au reușit să fugă. În ziua următoare, „Fiara din Balcani” a sunat la un post TV și a amenințat: „Voi ucide trei ofițeri de poliție, pentru a mă răzbuna!”. Trei zile mai târziu a fost capturat cu un pistol și o grenadă, iar Gorea a fost împușcat mortal.

Passaris a fost închis la penitenciarul Korydallos, unde a simulat crize de epilepsie și a obținut transferul la Spitalul General de Stat „Georgios Gennimatas”. Aici, pe 16 februarie 2001, a evadat. În timpul transportului i-a fost furnizată o armă, cu care i-a împușcat mortal pe cei doi polițiști ce îl însoțeau și a rănit grav un gardian. În spatele evadării s-ar fi aflat românul Paul Popa, cunoscut și sub numele de Mario Răducan, care a devenit mai apoi complicele său. Passaris a fugit din spital alături de alți patru deținuți, unii dintre ei ajungând să colaboreze la comiterea de noi fapte penale.

Criminaliștii greci l-au caracterizat pe Konstantinos Passaris ca fiind un „criminal înnăscut, cu o lipsă totală de empatie pentru viața umană și pentru cei din jur”. Referitor la acest aspect, Passaris a declarat în 2019: „Ni s-au întâmplat diverse lucruri, mie și oamenilor mei. Cu toate acestea, poliţiştii aveau dreptate cu ce spuneau despre mine. Nu am putut realiza ce înseamnă valorile umane, în timp ce mă uitam la oamenii mei cum mor. Eram într-o situație diferită. Dar nimeni nu se naște criminal și nici nu visează în copilărie să devină criminal”.

Alte crime și jafuri după evadare, în Grecia

După evadare, jafurile armate au continuat. În martie 2001 a jefuit o casă de schimb valutar și a ucis un casier, iar în mai 2001 a comis mai multe atacuri, inclusiv împușcarea mortală a unei prostituate din Bulgaria și rănirea unor angajați și polițiști. Autoritățile grecești au descoperit, în august 2001, ascunzătoarea grupului lui Passaris, găsind arme (pistoale, o pușcă Kalașnikov, o mitralieră UZI), grenade și muniție. Pe 31 iulie 2001 a scăpat dintr-o ambuscadă a poliției elene, deși a fost împușcat în picior. Operațiunea eșuată a dus la demisia șefului poliției grecești. În august a mai comis alte atacuri, inclusiv rănirea a două persoane, uciderea surorii unei farmaciste și jefuirea unei bănci, pentru ca apoi să plece din Grecia, intrând pe teritoriul României cu un pașaport fals.

Crimele din București și cum a fost prins Konstantinos Passaris

Ajuns în România, Passaris a luat legătura cu Paul Popa, care l-a cazat în București, la o mătușă de-a lui. A stat liniştit o perioadă, dar în perioada octombrie – noiembrie, merge în Galaţi, unde a fost găzduit de „niște prieteni”, ale căror nume nu a vrut să le divulge niciodată anchetatorilor români, iar identitatea lor nu a fost stabilită nici până azi. Pe 13 noiembrie 2001, după lăsarea întunericului, în jurul orei 18:30, Passaris împreună cu un român, persoană rămasă neidentificată, au pătruns în sediul unei case de schimb valutar din Galați. Jaful a durat două minute, iar Passaris și complicele au furat 93.675 de lei.

Pe 25 noiembrie 2001, în Bucureşti, Passaris a dat atacul chiar în centrul orașului, la o casă de schimb valutar aflată pe bulevardul ce leagă Piaţa Universităţii de Piaţa Romană. Era ora 02:00, iar casierul de serviciu şi paznicul jucau şah. Passaris era însoţit de o femeie, o prostitută pe care o cunoscuse recent. La proces, ea a declarat că nu ştia ce avea să urmeze şi că, pe stradă, în dreptul casei de schimb valutar, grecul i-ar fi zis: „Acum vei vedea cât de dur sunt”. Passaris a intrat, i-a salutat pe cei doi bărbaţi şi apoi i-a împuşcat în cap. A plecat după ce a luat toţi banii din casă, peste 500 de milioane de lei vechi, dar şi caseta de la camera de supraveghere video, care nu a mai fost găsită niciodată.

Două zile mai târziu, Poliţia Română a reuşit ceea ce grecii au ratat în mod repetat: după o acţiune în forţă şi fără cusur, Passaris a fost arestat. Cu ajutorul complicelui grecului, polițiștii români au întins o capcană și au ajuns la un alt apartament închiriat în care Passaris locuia și unde îl aștepta pe complice pentru a-l ucide. Când a fost prins de polițiștii români, grecul întinsese o folie de plastic pe podeaua apartamentului.

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