Semifinalele și marea finală se vor desfășura în perioada 11-15 mai 2027. Proximitatea geografică transformă evenimentul într-o oportunitate accesibilă pentru fanii din România și pentru cetățenii străini rezidenți în țară, agențiile de turism demarând deja pregătirile pentru crearea unor pachete complete de călătorie.

O nouă minivacanță pentru români pe litoralul bulgăresc

Desemnarea orașului Burgas ca gazdă a competiției muzicale este văzută de touroperatori drept un stimul major pentru turismul de primăvară. Pe lângă sejururile tradiționale de Paște și 1 Mai, perioada desfășurării Eurovision creează o nouă oportunitate de minivacanță în extrasezon pe riviera bulgară.

Lucian Bădîrcea, CEO-ul touroperatorului IRI Travel, specializat pe destinația Bulgaria, consideră că alegerea orașului Burgas este cea mai potrivită pentru infrastructura din regiune.

„Pentru Bulgaria, organizarea Eurovision reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente internaționale din ultimele decenii. Pentru turiștii români este o oportunitate excelentă de a combina pasiunea pentru muzică, divertismentul și descoperirea unei destinații aflate foarte aproape de casă. Litoralul Bulgariei este complex, are multe hoteluri de calitate și multe locuri de cazare. Alături de Paște și 1 Mai, Eurovision va fi o altă minivacanță pe litoralul bulgăresc a românilor în extrasezon”, explică Bădîrcea.

Ce vor include pachetele speciale pentru fani

Pentru a facilita accesul turiștilor români la spectacolele din mai 2027, operatorii turistici vor pune la dispoziție opțiuni flexibile de deplasare. Oferta va include curse charter cu autocarul din principalele orașe ale României, dar și pachete individuale destinate celor care preferă să călătorească cu mașina proprie.

Pachetele vor acoperi rezervări de cazare în Burgas și în stațiunile limitrofe, transferuri către arena unde se vor desfășura spectacolele, asistență turistică în limba română și programe culturale sau gastronomice pre și post-eveniment. În plus, în funcție de politica organizatorilor oficiali, agențiile vor oferi suport pentru achiziționarea biletelor de acces la semifinalele și finala concursului.

De asemenea, sunt pregătite proiecte speciale dedicate comunității Eurovision, precum grupuri tematice, evenimente de tip fan-party înainte de plecare, tururi ghidate regionale și programe VIP sau corporate.

Una dintre cele mai accesibile ediții Eurovision din ultimii ani

Datorită costurilor competitive ale serviciilor de cazare și alimentație din Bulgaria, alături de distanța scurtă de parcurs din România, ediția din 2027 se anunță a fi una dintre cele mai economice din istoria recentă a concursului. Estimările din piață arată că sute de mii de vizitatori internaționali vor sosi pe litoralul bulgăresc pe parcursul lunii mai 2027.

Pentru a le oferi acces prioritar celor interesați, agențiile de turism vor deschide în perioada următoare liste de preînregistrare. Persoanele înscrise vor primi primele notificări în momentul în care pachetele complete și detaliile despre vânzarea biletelor vor fi lansate oficial.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE