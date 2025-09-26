După ce pe străzile din București și din Cluj au fost atacați câțiva livratori, Gigi Becali a dezvăluit cum reacționează el când vede persoane străine care duc mâncarea. Mai mult decât atât, patronul celor de la FCSB a vorbit și despre cei care lucrează în restaurantele din România.

Patronul de la FCSB le oferă bani livratorilor

Afaceristul a ținut să precizeze că el nu are nimic cu acești livratori, deoarece iubește toți oamenii la fel, indiferent de religia pe care aceștia o au sau de țara în care s-au născut.

Gigi Becali a dezvăluit că, în momentul în care pe lângă el trece un livrator filipinez sau din Africa, patronul celor de la FCSB îl oprește pe acesta și îi oferă câteva sute de euro. Asta deoarece afaceristul știe că acești oameni vin în țara noastră pentru că acasă la ei nu o duc deloc bine.

„Să nu crezi că am eu ceva. Eu nu am vreo ură. Ăștia îi înjură pe ăia care aduc mâncare, livratorii. Eu opresc, dau câte 100-200 de euro. Ăla, săracul, vine și el din țara lui… Eu opresc unde îi văd. Sunt vai de mama lor, mor de foame. Eu opresc și le dau 100-200 de euro.

Cum îi văd negri și filipinezi… «Ia 200 de euro»! «Ia 100 de euro»! Și când mă duc la magazin sau la restaurante: «Ia 100 de euro»! Să ducă și el acasă la familia lui. Și nu mă interesează ce religie are. E treaba lui. Eu nu sunt extremist. Eu când îi văd filipinezi sau din Africa, de unde sunt: «Ia 100 de euro, ia 200 de euro». Și nu sunt ortodocși. Eu iubesc toți oamenii”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.

Gigi Becali a trimis milioane de euro în Africa

Patronul celor de la FCSB a mai dezvăluit și că a trimis milioane de euro în Africa, pentru a ajuta copiii neajutorați.

„Acum vreau să ajut să facă biserică creștinii din Siria, care se retrag în România. Bine, ăia sunt ortodocși. Sunt frați cu mine. Sunt cu Hristos. Ăla dacă e musulman, s-a născut musulman. Ăla dacă s-a născut adventist, e treaba lui. Ca drept dovadă cum ajut în Africa, mii de copii. Am trimis milioane de euro”, a precizat Gigi Becali pentru sursa citată.

