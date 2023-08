Oana Barbu, fata celor doi soți care și-au pierdut viața în exploziile de la Crevedia, spune că soțul ei s-a ales cu dosar penal, iar ea a fost bruscată, după ce au mers în curtea casei distruse de explozie şi au filmat cu telefonul mobil. Cei doi au fost însoțiți de un pompier și un reprezentant al forțelor de ordine, care le-a cerut să nu folosească telefoanele mobile, spunându-le că în zonă încă există risc de explozie, notează sursa citată.

„Așa se poartă autoritățile după ce am pierdut ambii părinți, noi încercând să hrănim animalele rămase în viață și să luăm niște haine. Acest om a fost trimis de comandantul lor să ne însoțească până la poartă, iar în curte să intre doar domnul pompier. Respect pentru pompierul care s-a oferit să ne ajute cu hrănirea animalelor, iar celălalt om a intrat să ne spună că trebuie să ne păzească să nu furăm ceva sau să fugim.

Într-un final a ajuns soțul meu la secția de poliție încătușat de comandant și încă două persoane, iar pe mine m-a bruscat să ies odată din curte, de parcă am fi fost niște criminali, fiindcă domnul comandant a fost supărat că am folosit telefonul, în condițiile în care și el avea telefonul la el (oare era închis să nu existe pericolul unei explozii?). Așadar, domnul comandant i-a făcut dosar penal și i-a dat amendă maximă soțului meu”, a scris Oana Barbu pe Facebook.

Recomandări INTERVIU. Camelia Roiu, medicul care a dezvăluit infecțiile din spitale după Colectiv: „E o minune că nu avem zilnic câte o tragedie! Nimic nu funcționează normal”

„Noi nu avem voie să venim la noi în curte să dăm de mâncare la găini? Uite, câinii mor de sete, de foame. Găinile au luat-o razna. Și stați să vă mai arăt ceva, că dacă tot e așa și nu ne lasă în pace, să vă arăt pe unde a zburat doamna cisternă. Uitați unde a ajuns, tocmai în curte la socru-meu, câteva tone de tablă… unde au ajuns, suntem noi de vină? Și acum ne mor păsările, ne mor câinii de foame, că nu avem voie să venim la noi acasă”, spune ginerele soţilor decedaţi, conform unei filmări postate pe Facebook.

Reacţia Poliţiei

Purtătorul de cuvânt al Poliției Dâmbovița, Ana Maria Liță, a spus pentru Hotnews că în acest caz nu a fost întocmit dosar penal, fiind aplicată amendă. De asemenea, Poliția Județeană Dâmbovița a transmis, într-un comunicat de presă, că bărbatul a fost scos din curte pentru că devenise recalcitrant.

„La data de 29 august a.c., unui bărbat și unei femei li s-a permis accesul în imobilul părinților, pentru a hrăni animalele și a lua câteva documente. Celor doi li s-a adus la cunoștință faptul că nu este permis să se efectueze imagini video, întrucât pătrund într-o zonă unde sunt desfășurate cercetări. Cei doi au fost însoțiți de un polițist și un pompier, iar în momentul în care ar fi folosit telefonul mobil, bărbatului i s-a atras atenția că nu are voie să îl utilizeze, acesta devenind recalcitrant. Astfel, s-a procedat la evacuarea bărbatului din zona respectivă, fiind condus la sediul poliției. Întrucât acesta a adresat expresii jignitoare polițiștilor, a fost sancționat contravențional pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 61/1991″, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Recomandări Rusia, în fața celui mai mare atac ucrainean asupra teritoriului său: ce vizau dronele ucrainene care au lovit în șase regiuni

Legat de acuzațiile că femeia ar fi fost bruscată, Poliția spune că vor fi făcute verificări în ceea ce privește comportamentul polițiștilor.

56 de oameni au fost răniți, dintre care 39 de pompieri, în urma a două explozii care au avut loc sâmbătă seara, 26 august, la o stație GPL din Crevedia. În urma incidentului, două persoane au murit: un bărbat care a făcut infarct sâmbătă noaptea și soția acestuia, care a decedat duminică dimineață, având arsuri pe 95% din suprafața corpului.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce face Cioacă de când a ieşit din închisoare! Mama Elodiei, dezvăluire cutremurătoare: Plângea...

Viva.ro Cum arată 'văduva albă' a lui Sergiu Nicolaescu, la 10 ani de la moartea lui. Dana era mai tânără cu 47 de ani decât el

AVANTAJE.RO Reacția Alexandrei Dinu după ce s-a scris că Bobby Păunescu ar fi filmat-o în timp ce dormea, în vila lui din Positano

FANATIK.RO Vacanțele care i-au înnebunit pe români în această vară. Mulți le adoră, deși nu sunt deloc ieftine

Știrileprotv.ro Un bărbat a găsit o pungă cu 5.000 de dolari într-o parcare și i-a păstrat. Ce a pătit după trei luni

Observatornews.ro "Așa se poartă autoritățile după ce am pierdut ambii părinți". Fiica celor două victime de la Crevedia acuză că a fost bruscată de poliţişti

Orangesport.ro Un nou TUN financiar pentru Becali: "Gata, îl vinde". Marea lovitură dată de patronul FCSB-ului

Unica.ro Ce s-a aflat acum despre bărbatul cu care jurnalista Cristina Herea s-a măritat la 6 luni de la divorțul de primul soț