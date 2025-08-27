Cuprins:
Riscă 8 ani de închisoare
Procurorul Pavel Reiser a confirmat că bărbatul din satul Cebiv (300 de locuitori) este cercetat penal și riscă până la 8 ani de închisoare, dacă va fi găsit vinovat.
Soacra bărbatului a decedat în 1999, dar pensia ei a continuat să fie virată în contul ginerelui până în septembrie 2023.
În total, ginerele ar fi primit ilegal aproape 3 milioane de coroane cehești, circa 122.000 de euro.
Nicio verificare a autorităților
Înainte de deces, femeia își direcționase pensia către contul ginerelui. După moartea ei, banii au continuat să fie virați fără nicio verificare din partea autorităților.
Procurorul a subliniat că Administrația Cehă de Asigurări Sociale nu a efectuat niciun control în toți acești ani, deși oficiile de stare civilă au obligația legală de a raporta decesele.
„Am trimis o solicitare conducerii ČSSZ pentru investigarea întregii situații”, a declarat procurorul.
Bărbatul acuzat susține că nu a știut că banii continuau să îi intre în cont.
