Premierul italian Giorgia Meloni a solicitat vineri, 9 ianuarie 2026, ca Europa să își coordoneze poziția în relațiile cu Rusia, propunând crearea unui „trimis special” european pentru problema ucraineană. Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de presă de început de an, informează AFP.

„A venit momentul ca Europa să discute și cu Rusia”, a subliniat Meloni, avertizând că o abordare fragmentată ar putea favoriza Kremlinul. „Dacă am face greșeala de a decide, pe de o parte, să restabilim comunicarea cu Rusia și, pe de altă parte, să acționăm în mod dispersat, i-am face un serviciu lui (Vladimir) Putin, ceea ce este ultimul lucru pe care mi-l doresc”, a explicat aceasta.

Meloni, care susține ferm Ucraina în conflictul cu Rusia, propune desemnarea unui „trimis special al Europei pentru problema ucraineană” pentru a permite o voce comună în negocieri. „De la începutul negocierilor, multe voci se fac auzite, multe formate există”, a adăugat ea.

Referitor la o eventuală reintegrare a Rusiei în G7, șefa guvernului italian consideră că o astfel de discuție este „absolut prematură” și ar putea avea loc doar „când și dacă va fi” pace. Meloni a reiterat importanța unei strategii unite în fața provocărilor geopolitice actuale.

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ținte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreșnik, a anunțat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, citat de AFP.

