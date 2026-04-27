„Nu e adevărat că toți avem aceleași 24 de ore pe zi”, spune Giuliana Passarelli, care lucrează ca asistentă personală pentru un milionar. „Șeful meu are și cele 24 de ore ale mele”, explică ea.

Este povestea unei cariere neobișnuite, relatată de Giuliana, care a devenit cunoscută pe TikTok datorită videoclipurilor care oferă o privire din culisele meseriei sale.

Cu peste 140.000 de urmăritori și 5 milioane de aprecieri, femeia împărtășește detalii despre viața sa în slujba unui om de afaceri brazilian în vârstă de 35 de ani.

Trimisă să cumpere un Ferrari de colecție

Sarcinile ei variază de la organizarea petrecerilor de aniversare, cumpărarea de rechizite școlare, până la evenimente mai excentrice, precum achiziționarea unui Ferrari de colecție din Franța.

„A trebuit să mă pregătesc într-o zi și să zbor acolo pentru a rezolva actele necesare transportului mașinii în Brazilia”, povestește ea.

Programul de lucru al Giulianei Passarelli nu are limite stricte: „El nu-și face griji pentru lucrurile de zi cu zi, pentru că eu sunt cea care își amintește de el”.

Într-un clip viral, Giuliana explică modul cum șeful ei poate „să comute creierul pe modul avion”, în timp ce ea preia responsabilitatea pentru aproape fiecare aspect al vieții lui.

Absolventă de comunicare, Giuliana a lucrat în publicitate și în organizare de evenimente

Înainte de a deveni „dădaca unui milionar”, Giuliana, absolventă de comunicare, a lucrat în publicitate și în organizare de evenimente. Cu toate acestea, pandemia din 2020 a adus o schimbare neașteptată. Un prieten i-a recomandat să lucreze ca asistentă personală.

După o conversație de 5 minute, a fost angajată și, de atunci, timp de 5 ani, și-a dedicat viața acestui job unic.

Bonă și pentru găinușele pitice

Viața alături de bogați poate fi surprinzătoare. Un exemplu este atunci când șeful ei a adus două găini miniaturale, din rasa serama, originară din Malaezia, pentru a le crește ca animale de companie.

„Practic, am devenit bona acestor pui”, spune Giuliana. Acum, păsările trăiesc la o fermă, dar Giuliana primește constant fotografii și actualizări pentru a-l ține pe șef la curent.

Nu postez niciodată locația mea în timp real, nu distribui informații financiare sau personale. Accentul este întotdeauna pus pe a arăta latura distractivă și interesantă a muncii mele.

Calitățile unui secretar personal și un vis

Potrivit Giulianei, pentru a fi asistent personal, este necesar să fii organizat, să ai bune abilități de gestionare a timpului și a priorităților, o comunicare clară, discreție, încredere, flexibilitate și inteligență emoțională: „Aceste calități fac toată diferența în viața de zi cu zi”.

Privind spre viitor, Giuliana vede antreprenoriatul ca pe un pas natural în călătoria sa creativă. „Îmi doresc să fiu antreprenor și dacă este ceva legat de modă, cu atât mai bine. Este o lume care mă inspiră și în care mă văd creând ceva propriu”.

„A avea o astfel de persoană înseamnă, de fapt, să câștigi timp, cumpărând timpul altora”

Profesorul Cristina Proença, de la Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), explică faptul că rolul asistentei personale este o evoluție a pozițiilor tradiționale de majordom sau menajeră.

A avea o astfel de persoană înseamnă, de fapt, să câștigi timp, cumpărând timpul altora.

„În ziua de azi, timpul a devenit un simbol al statutului social”, adaugă experta, care critică expresia „dădaca milionarilor”, pe care o consideră peiorativă, deoarece sugerează că acești oameni bogați nu ar fi capabili de independență.

O „dadacă masculină” este João Victor Marques, 29 de ani din Goiânia. El a povestit despre experiențele sale similare.

Cină pe iahtul lui Leonardo DiCaprio, în Monaco

De-a lungul carierei, a lucrat pentru un om de afaceri englez în locuri exclusiviste precum Monaco, Dubai sau Zurich.

„Unul dintre cele mai memorabile momente a fost o cină pe iahtul lui Leonardo DiCaprio, în Monaco”, își amintește el.

Revenit în Brazilia din dor de casă, João este acum consilierul personal al unei femei de afaceri supranumite „regina motelurilor”.

Însă viața printre bogați poate avea și momente contradictorii, mai ales într-o țară cu inegalități sociale profunde, cum este Brazilia.

Potrivit World Inequality Report 2026, Brazilia continuă să fie una dintre cele mai inegale din lume.

„Uneori mă uit la cheltuielile uriașe și mă întreb: De ce trebuie să fie așa? Dar am învățat să nu judec. Îmi fac doar treaba”, spune Giuliana, subliniind că popularitatea ei pe rețelele sociale vine din faptul că dezvăluie o realitate inaccesibilă pentru mulți.

Cu toate acestea, viața de asistent personal nu este ușoară. Recrutorii subliniază că profesia presupune „discreție absolută, capacitatea de a reacționa rapid și cunoștințe aprofundate despre lumea luxului”.

Așa cum explică Luciana Xavier, fondatoarea unei agenții specializate în personal casnic de lux din São Paulo, „trebuie să știi exact ce florărie să contactezi sau ce firmă de catering să alegi”.

