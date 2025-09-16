Nvidia rămâne cea mai valoroasă companie din lume

Acțiunile Google au crescut luni, 15 septembrie, cu 4,3%, până la un nivel record de 251 de dolari pe unitate. Cu tot cu creșterile de luni, acțiunile companiei au crescut cu peste 32% în acest an, fiind cele mai performante dintre așa-numitele acțiuni „Magnificent 7”, și peste creșterea de 12,5% a indexului S&P 500.

Alphabet s-a alăturat altor giganți tehnologici, respectiv Apple și Microsoft, în timp ce producătorul de cipuri Nvidia este cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare de piață de 4.250 miliarde de dolari.

Acțiunile legate de tehnologie și inteligența artificială au propulsat indicii principali ai Wall Street la niveluri-record în ultima perioadă, pe fondul speranțelor crescânde că Rezerva Federală a SUA va reduce ratele dobânzilor la sfârșitul acestei săptămâni.

Oracle și OpenAI au dat tonul

Oracle a aprins săptămâna trecută din nou boom-ul în domeniul AI, după ce a semnat un contract de 300 de miliarde de dolari cu OpenAI, producătorul ChatGPT.

Kim Forrest, director de investiții la Bokeh Capital Partners, a declarat că acțiunile din domeniul tehnologic au fost liderii recentei reveniri și că „nu a existat niciun alt (sector) în ultimele 18 luni, poate chiar doi ani, care să fi stârnit un astfel de entuziasm din partea investitorilor”.

Rămâne cu Chrome și Android

Încrederea investitorilor a primit un impuls după ce, la începutul acestei luni, un tribunal american a permis Google să păstreze controlul asupra browserului Chrome și a sistemului de operare mobil Android, marcând un moment crucial pentru companie.

Deși partajarea datelor ca parte a hotărârii va consolida concurenții Google în domeniul publicității, faptul că nu trebuie să renunțe la Chrome sau Android elimină o preocupare majoră pentru investitorii care le consideră elemente-cheie pentru activitatea generală a Google.

Cloud computing

În iulie, divizia de cloud computing a companiei a înregistrat o creștere de aproape 32% a veniturilor în al doilea trimestru, depășind așteptările, pe măsură ce investițiile în cipuri interne și modelul Gemini AI au început să dea roade.

„Încă depind foarte mult de motorul de căutare, dar cu YouTube, Waymo și alte capacități și produse la care lucrează, investitorii încep să vadă posibilitatea ca aceasta să nu mai fie doar o companie de căutare, ci o companie care se îndreaptă către multe alte lucruri”, a declarat Dennis Dick, strateg șef la Stock Trader Network.

Încă e ieftin

Alphabet se tranzacționează la un multiplu de aproximativ 23 de ori veniturile sale viitoare, cea mai mică valoare din grupul „Magnificent 7” și comparativ cu media sa pe cinci ani de 22, potrivit datelor compilate de LSEG.

