Când va începe contractul

Acest acord reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții din domeniul cloud computing și reflectă creșterea masivă a investițiilor în centrele de date pentru AI.

Contractul, care va începe în 2027, necesită o capacitate de 4,5 gigawați, echivalentul a mai mult decât dublul producției barajului Hoover sau consumul a aproximativ patru milioane de locuințe.

Această mișcare strategică vine în contextul în care OpenAI caută să-și extindă capacitatea de calcul pentru a susține creșterea rapidă a serviciilor sale de AI.

Impactul asupra Oracle

Anunțul acestui contract a avut un efect imediat asupra acțiunilor Oracle. Conform The Wall Street Journal, „acțiunile Oracle au crescut inițial cu 42% miercuri după ce compania de cloud a dezvăluit că a adăugat 317 miliarde de dolari în venituri viitoare din contracte în ultimul trimestru încheiat la 31 august”.

Creșterea prețului acțiunilor a crescut averea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, cu peste 100 de miliarde de dolari, plasându-l în locul lui Elon Musk ca cea mai bogată persoană din lume.

Riscuri și provocări

Acordul prezintă riscuri pentru ambele companii. OpenAI, care în iunie a raportat venituri anuale de aproximativ 10 miliarde de dolari, va trebui să plătească în medie 60 de miliarde de dolari anual.

Pentru Oracle, concentrarea unei părți semnificative a veniturilor viitoare pe un singur client reprezintă un risc considerabil.

Contextul mai larg

Această mișcare vine în contextul în care OpenAI încearcă să rezolve o penurie de capacitate de calcul care îi limitează dezvoltarea. Compania a încercat anterior să abordeze această problemă prin lansarea unui proiect de centre de date numit Stargate, în colaborare cu SoftBank.

Relația cu Microsoft

În trecut, OpenAI s-a bazat exclusiv pe Microsoft pentru puterea de calcul. Totuși, recent, compania a primit permisiunea de a căuta noi furnizori, după ce s-a confruntat cu limitări în aprovizionare.

