Între timp, Apple a înregistrat o scădere a capitalizării la 3,84 trilioane de dolari, pe fondul unei pierderi de peste 4% a acțiunilor sale în ultimele cinci zile. Diferența dintre cele două companii reflectă strategiile distincte adoptate în domeniul inteligenței artificiale.

Alphabet a avut un 2025 remarcabil pe Wall Street, înregistrând o creștere de 65% a valorii acțiunilor, cea mai mare din 2009, conform CNBC.

La finalul anului trecut, compania a lansat Ironwood, a șaptea generație a unităților sale de procesare tensorială, prezentate ca o alternativă promițătoare la produsele Nvidia. În decembrie, Google a introdus Gemini 3, primit cu recenzii entuziaste.

CEO-ul Alphabet, Sundar Pichai, a subliniat în repetate rânduri că firma răspunde cererii tot mai mari pentru soluții AI.

„În afacerea noastră de cloud, am semnat mai multe contracte de peste 1 miliard de dolari în 2025, până în al treilea trimestru, decât în ultimii doi ani la un loc”, a declarat Pichai în cadrul apelului pentru raportul financiar din octombrie.

De cealaltă parte, Apple a avut un parcurs mai lent în cursa pentru AI, demarată în 2022 odată cu lansarea ChatGPT de OpenAI. Lansarea noii generații a asistentului vocal Siri, planificată inițial pentru 2025, a fost amânată pentru 2026, compania promițând un Siri „mai personal”.

