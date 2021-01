„După 5 ore, am fost salvată din ascunzătoarea mea. Protestatarii erau chiar în fața ușii scandând «SUA! SUA!». Era înfricoșător, dar sunt OK!”, a scris, pe Twitter, Grace Meng.

Aceasta a postat câteva fotografii cu baricada improvizată din mobilier. Grace Meng a blocat ușa cu fotoliile și cu scaunele din încăpere.

After 5 hours Ive been rescued from my hiding place. Now i can show you my DIY barricade and gas masks. Protestors were right outside the door chanting ‘USA USA it was scary but i am ok! Thanks all for your prayers. pic.twitter.com/OX3rfM35zH