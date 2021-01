FRANCE, January 2021 - Perthus Els Limits border post. Increased surveillance of the Police Aux Fontière. The health situation in France and Spain, combined with a government desire to regulate immigration, has led to increased control and physical closure of the French-Spanish borders, particularly in the Pyrénées-Orientales. FRANCE, janvier 2021 - Poste frontière du Perthus Els Limits. Surveillance accrue des policiers de la Police Aux Fontière. La situation sanitaire en France et Espagne cumulée à une volonté gouvernementale de régulation de l'immigration a engendré un controle accru et une fermeture physique des frontières franco-espagnole, notamment dans les Pyrénées-Orientales.,Image: 586789543, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no