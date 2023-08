Aflată pe patul de spital, femeia a răspuns la mai multe întrebări adresate de reprezentanții spitalului.

„Nu am ştiu că sunt însărcinată. Am avut menstruaţie până luna trecută. Luam anticoncepţionale. Nu au fost prescrise de medicul de familie, le-am luat de când am făcut ultima cezariană”, a declarat femeia, întrebată dacă știa de sarcină.

Întrebată din ce motiv a ajuns la spital, femeia a răspuns că avea „o infiltraţie, o gâlcă la buric, am venit să văd dacă e de operat sau nu, sau ce zice domnul doctor”.

„Am venit, m-a internat, a zis că e infiltraţia foarte mare şi am rămas internată. După ce m-am trezit (din anestezie), mi-a spus că am o fetiţă. Eu am zis «nu, am două fetiţe»… Nu înţelegeam… A zis că am născut o fetiţă. Am rămas şocată, impresionată. Nu realizam. Eu am două fetiţe gemene acasă”, le-a mai spus femeia reprezentanţilor spitalului.

Potrivit femeii, atât soţul, cât şi gemenele s-au bucurat de noul membru al familiei. La final, femeia a mulțumit personalului medical.

Operată de hernie, deși era gravidă și avea durerile nașterii

Femeia, din localitatea Tismana, a fost internată în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pe data de 19 august, acuzând dureri abdominale, iar medicul i-a pus diagnosticul de hernie abdominală.

Femeia a fost dusă imediat în sala de operație după consultație, fără ca medicii să își dea seama că este gravidă în luna a noua, iar durerile acuzate erau de fapt dureri provocate de travaliu. După ce i s-a făcut anestezia, medicul a intervenit pentru scoaterea intestinului afectat, iar atunci a realizat că femeia este însărcinată.

A fost chemat imediat medicul specialist pentru efectuarea operației de cezariană, iar femeia a născut o fetiță de 3,2 kilograme.

„În timpul anamnezei, pacienta a afirmat că nu este însărcinată, că a avut menstruaţie şi se află sub tratament cu anticoncepţionale. De asemenea, aceasta a declarat pe proprie răspundere că nu este însărcinată şi la Laboratorul de Imagistică Medicală, înainte să i se facă raze pulmonare”, potrivit informaţiilor transmise, miercuri, de Spitalul Judeţean Târgu Jiu.

Dosar penal pentru neglijenţă în serviciu după cazul femeii

În acest caz, poliţiştii au deschis joi un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu.

De asemenea, Colegiul Medicilor din România a anunţat că face propriile verificări cu privire la acest caz, instituţia precizând că „sistemul medical din România, prin toate componentele lui, de la medici la autorităţi şi factori de decizie, instituţii, organizaţii, necesită o reformă profundă”.

Totodată, au fost sesizate DSP Gorj și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

