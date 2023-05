Imaginile dramatice arată o femeie însărcinată salvată din casa ei inundată din Ravenna. Ea a fost preluată cu o platformă specială, de pe un balcon.

„Acestea sunt imaginile intervenției complexe a elicopterului Nemo12, care a recuperat o gravidă. Doar în această dimineață, 9 persoane au fost salvate de elicopterul Gărzii de Coastă”, se scrie în postarea de pe Facebook, datată 17 mai.

De asemenea, în Cervia, 3 elicoptere Nemo au efectuat 16 misiuni de evacuare a 37 de persoane, inclusiv bătrâni, femei și copii.

„Scafandrii au salvat 28 de persoane și au distribuit alimente și medicamente”, mai notează Garda de Coastă.

În total, până pe 19 mai, 187 de persoane în dificultate au fost salvate grație intervenției elicopterelor.

La #GuardiaCostiera per il @DPCgov impegnata nei soccorsi in #EmiliaRomagna. A #Cervia 3 elicotteri #Nemo hanno effettuato 16 missioni evacuando 37 persone, tra cui anziani, donne e bambini. I sub hanno tratto in salvo 28 persone, oltre a distribuire viveri e medicinali salvavita pic.twitter.com/02AcWynPLd